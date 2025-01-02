Düzce'de Sosyal Yardım Ödemeleri

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaşlı, engelli ve engelli yakını aylığı ödemesi olarak 313 milyon 751 bin 797 TL yardım yapıldı.

Düzce'de sosyal yardımlar 2024 yılında da devam etti. Vakıf aracılığıyla Düzce'de 2024 yılında nakdi olarak 4 bin 10 kişiye 188 milyon 91 bin 502 TL yaşlı aylığı, 2 bin 631 kişiye 119 milyon 733 bin 975 TL engelli aylığı, 189 kişiye 5 milyon 926 bin 319 TL engelli yakını aylığı ödemesi yapıldığı bildirildi. - DÜZCE