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Düzce Gölyaka'da Barkodlu Uygulama Başladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, orman emvallerinin üretim çalışmalarında barkodlu uygulamaya geçildi. Gölyaka Orman İşletme Şefliği'nde yapılan uygulama ile üretim programında yer alan emvallerin mesaha işlemi barkod sistemiyle yapılmaya başlandı.

Düzce Gölyaka\'da Barkodlu Uygulama Başladı
15.12.2023 - 10:51,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka'da ilçesinde üretim çalışmalarında barkodlu uygulamaya geçildi.

2020 yılında projelendirilen uygulama mesaha işlerinde Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü Gölyaka Orman İşletme Şefliğinde orman emvalinde barkod sistemi uygulaması başladı. Barkod uygulaması ile 2024 yılı üretim programında yer alan Gölyaka Orman İşletme Şefliğinde daha önceden damgası yapılmış ve üretimi devam eden orman emvallerinin mesaha çalışmaları başladı. Bölmede üretilen emvallerin mesaha işlemi barkod uygulamasıyla yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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