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Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek - Son Dakika

Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek

22.01.2022 16:27
Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek

Düzce'de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksek okulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümünden mezun kişilere 100 bin lira hibe sağlanacak.

Geçtiğimiz yıl Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında kırsal kalkınmada uzman ellerin desteklenmesi projesi başlatılmıştı. Proje kapsamında meslek yüksek okulu ve üniversitelerden mezun olan gençlerin köylerde yaşayarak tarıma veya hayvancılığa yönelmesi kapsamında 100 bin liraya kadar maddi destek verilip hibe ediliyordu. Proje dikkat çekince projenin 2022-2024 yılları arasında Düzce'de devam ettirilmesine karar verildi.

BAŞVURULAR 28 ŞUBAT'TA SONA ERİYOR

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kırsal kalkınmada uzman ellerin desteklenmesine ilişkin karar doğrultusunda 2022-2024 yıllarında Düzce'de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe desteği verilmesine ilişkin hususları kapsar. Proje başvuruları başlamış olup 28 Şubat 2022 tarihine kadar https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır" denildi.

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28 Şubat, Düzce, Tarım, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek - Son Dakika
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