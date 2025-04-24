E-Ticaret Projesinde 10 Girişimci Destek Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

E-Ticaret Projesinde 10 Girişimci Destek Aldı

E-Ticaret Projesinde 10 Girişimci Destek Aldı

Ankara Kalkınma Ajansı ve Trendyol'un ortak projesinde 10 girişimci, mentörlük desteği kazandı.

24.04.2025 17:15
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Ankara Kalkınma Ajansı ve Trendyol iş birliğinde hayata geçirilen 'E-Ticaret ve E- İhracat 101 Projesi'nde 10 girişimci destek almaya hak kazandı.

Ankara Kalkınma Ajansı, Trendyol iş birliğiyle iş fikri olan üniversite öğrencileri, genç girişimciler ve kadın girişimciler için 5 Aralık 2024 tarihinde E-Ticaret ve E-İhracat 101 eğitimi düzenlemişti. Eğitim ilanına 149 başvuru alınmış ve 71 kişi katılım sağlamıştı. Projeler Trendyol ekibi ile paylaşılmış ve Trendyol pazaryeri uygulamasında satışa uygunluk değerlendirmesi yapılmıştı. Değerlendirmeler sonucu 17 girişimci adayı ile yapılan mülakatta 10 kişi ücretsiz işlik ile mentörluk desteği almaya hak kazandı. Ankara Kalkınma Ajansı'nda kazanan girişimciler için ödül töreni düzenlendi. Törene Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ve Trendyol Türkiye Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil katıldı. Törende katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

"Paydaşlarımız bizim en önemli gücümüz"

Ödül töreninde projeler hakkında konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, "Endüstri 4.0, yani artık sanayi devriminden günümüze aslında farklı aşamalardan geçen, şimdi yapay zekanın, dijital dönüşümün aslında merkezinde yer aldığı bir süreç içerisindeyiz. Bizim paydaşlarımız bu bağlamda bizim en önemli gücümüz. Burada da Trendyol'la birlikte aslında çok güzel bir paydaşlık ilişkisi kurduk, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Ankara Kalkınma Ajansı olarak hem desteklerimize devam edeceğiz hem de Ankara'nın sanattan spora, kültürden turizme ve ticarete her alanda kalkınması ve gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde de arkadaşlarımız birer ofis sahibi oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.

"Ülkelerin içerisinde hızlı olan dönüşüm, artık yavaş yavaş ülkeler arasında değişiyor"

Ankara Kalkınma Ajansı'na teşekkür eden Trendyol Türkiye Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil ise, "Bugün Türkiye'de bir kadın girişimcinin kurmuş olduğu, teknoloji alanında ve ticaret alanında hem Türkiye'de hem de global oyuncular arasına girmeyi başarmış olan bir şirketin yeni girişimciler için böyle bir fırsatı bulması, buna da Kalkınma Ajansımızın ön ayak olması ile birlikte biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Bugün dünyada hepimiz ticareti, teknolojiyi takip ediyoruz. Yavaş yavaş bir dönüşüm var. Önce ülkelerin içerisinde hızlı olan bu dönüşüm, bugün artık yavaş yavaş ülkeler arasında değişiyor ve ticaret, e-ticaret ile birlikte e-ihracat olarak büyümeye başladı. Biz de Türkiye'de kurulmuş olan bir şirket olarak Türk satıcılarımızın, Türk girişimcilerimizin ürünlerini yurt dışındaki müşterilerle buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

"Büyük bir motivasyon oldu"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Keçe Sanatçısı olduğunu belirten projenin katılımcılarından Canay Kilit, "Eğitim gerçekten ufkumuzu açtı. O yüzden buradaki eğitimle ürettiğim ürünlerin değer kazanabileceği bir pazarda yer alması benim için çok büyük bir avantaj olacak. Herkesin evde de yapabileceği bir iş. Belki bu sayede başka kadınlara da örnek olup, ürünler üretip, onların da satmasına vesile olabilirim. Aslında çeşitli denemeler yapıp, bazı şeylerden vazgeçmiştim. Büyük bir motivasyon oldu. El emeği ürünler maalesef yurt dışında gerçek değerini buluyor veya gelen turistler tarafından seviliyor. Tabii ki kendi kültürümüz için de gençlere bunu öğreteceğiz" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi E-Ticaret Projesinde 10 Girişimci Destek Aldı - Son Dakika

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