E-Ticarette Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
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Ekonomi

E-Ticarette Kurban Bayramı Yoğunluğu

03.06.2025 11:22
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Kurban Bayramı'nda e-ticaret hacminin 350 milyar lirayı aşması bekleniyor. Tüketici ilgisi artıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) e-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Kurban Bayramı öncesinde e-ticaret platformlarında yoğunluk yaşandığını belirterek, bu dönemde e-ticaret hacminin 350 milyar lirayı aşacağını öngördüklerini söyledi.

Kurban Bayramı'na günler kala çevrim içi alışverişteki artış, e-ticaret platformlarında yoğunluk oluşturdu.

Tüketiciler bu dönemde gıda, mutfak ürünleri, giyim ve hediyelik gibi temel kategorilere yoğun ilgi gösterirken, şirketler de teslimat süreçlerini hızlandırmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için özel kampanyalarla lojistik çözümler geliştirdi.

Çevrim içi alışverişin sadece ticari değil, sosyal etkilerle de büyüdüğü bu dönemde e-ticaret hacminin 350 milyar lirayı aşması bekleniyor.

TOBB e-ticaret Meclis Üyesi Özkara, AA muhabirine, bayramların, e-ticaretin yıl içinde en yüksek hacim artışı yaşadığı dönemlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda toplam e-ticaret hacminin 250 milyar lirayı geçtiğini aktaran Özkara, şöyle devam etti:

"Özellikle gıda, mutfak ürünleri, giyim ve hediyelik kategorilerinde yüzde 30 ile yüzde 40 arasında büyüme gözlemledik. Kurban kesimlerinden elde edilen toplam ciro 73,6 milyar liraya ulaşırken, STK'ler online sistemler üzerinden 6 milyar liranın üzerinde vekalet bağışı topladı. Bu, sivil toplum kuruluşlarının kurban ekonomisindeki payını yüzde 33 artırarak yüzde 8'in üzerine taşıdı. Tüm bu göstergeler, e-ticaretin sadece ticari değil, sosyal bir etki gücüne de sahip olduğunu ortaya koyuyor."

Planlı alışveriş ve esnek teslimat öne çıkıyor

Özkara, tüketicilerin bayram alışverişlerini çevrim içi platformlarda daha planlı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, ürün araştırmaları, kullanıcı yorumlarını inceleme ve fiyat karşılaştırmalarının çok yaygın olduğunu, fiziksel mağazalarda ise alışverişin daha çok anlık kararlarla deneyim odaklı ilerlediğini anlattı.

Çevrim içi alışverişte kampanya ve indirim kuponlarını takip etmenin de büyük avantaj sağladığını ifade eden Özkara, "Geleneksel mağazalarda bu tür fırsatlar genellikle sınırlı veya müşteri farkındalığına bağlı kalıyor. Tüketiciler zaman ve mekandan bağımsız alışveriş yapabilmenin konforunu önemsiyor." diye konuştu.

Özkara, Kurban Bayramı gibi özel dönemlerde sipariş hacminde ciddi artışlar yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gıda, kozmetik, hediyelik ve tekstil gibi kategorilerde artan talep, lojistik operasyonlarda ciddi planlama gerektiriyor. Bu nedenle e-ticaret firmaları, kargo iş ortaklarıyla birlikte 'bayramdan önce teslim' garantisi sunan kampanyalar yapıyor. Bazı markalar, akıllı kargo dolapları ya da mağazadan teslimat gibi alternatif yöntemlerle teslimat süreçlerini esnek hale getiriyor. Özellikle büyük şehirlerde merkezi teslimat bölgelerine öncelik verilerek operasyonel verimlilik sağlanıyor."

Tüketici kampanyalara yoğun ilgi gösteriyor

Özkara, bayram döneminde tüketicilerin en çok yüzde indirimli kampanyalara, "ikincisi yüzde 50 indirimli" gibi çapraz satışlara ilgi gösterdiğini söyledi.

Mobil uygulamaya özel indirimler, sadakat programları ve ilk alışverişe özel kuponların da oldukça etkili olduğunu dile getiren Özkara, "Bayrama Özel' temalı ürün sayfaları ve aynı gün teslimat gibi hızlı çözümler tüketicinin karar verme sürecini doğrudan etkiliyor. Tüm bu kampanya çeşitliliğiyle Kurban Bayramı, e-ticaretin yıl içinde en hızlı büyüdüğü dönemlerden biri haline geliyor." dedi.

Özkara, geçen yıl Kurban Bayramı dönemindeki e-ticaret hacmine ilişkin bilgi vererek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu rakamın 2025 Kurban Bayramı'nda 350 milyar lirayı aşacağını öngörüyoruz. Bu da yıllık bazda yaklaşık yüzde 40'lık bir büyüme demek. Bayram dönemlerinde sadece satış hacmi değil, tüketici alışkanlıkları, kampanya yönetimi, lojistik kapasite ve dijitalleşme seviyesi de teste tabi tutuluyor. Sektör olarak bu dönemi sadece bir satış fırsatı değil, aynı zamanda dijital dönüşümün hızlandığı bir süreç olarak değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Teknoloji, Ekonomi, Kurban, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-Ticarette Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

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