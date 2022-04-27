EBRD'den Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticari finansman - Son Dakika
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EBRD'den Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticari finansman

27.04.2022 13:54
EBRD'den Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticari finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticaret finansmanı sağlanmasına karar verildiğini bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticaret finansmanı sağlanmasına karar verildiğini bildirdi.

EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın Ukrayna'da bu yılın sonunda toplam 1 milyar avro yatırıma ulaşmasının hedeflediği kaydedilirken savaş ortamında ticaretin desteklenmesi amacıyla 100 milyon avroluk finansmanın sunulacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada, savaşın ülkenin güney-kuzey ticaret bağlantılarını etkileyerek ticaret zincirini kesintiye uğrattığına vurgu yapıldı.

Öte yandan açıklamada, Ukrayna'da savaş ortamına rağmen ekonominin yüzde 60-70'lik kısmının işlevini sürdürdüğünün tahmin edildiği, ekonominin savaş ortamı koşullarına bile hızlıca uyum sağlayabildiği hatırlatıldı.

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Ukrayna, Savaş, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EBRD'den Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticari finansman - Son Dakika


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SON DAKİKA: EBRD'den Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticari finansman - Son Dakika
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