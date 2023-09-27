EBRD, Türkiye'nin 2023 büyüme öngörüsünü yükseltti - Son Dakika

EBRD, Türkiye'nin 2023 büyüme öngörüsünü yükseltti

EBRD, Türkiye\'nin 2023 büyüme öngörüsünü yükseltti
Son Güncelleme: 27.09.2023 08:35

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisi için 2023'e yönelik büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltti. Bankanın Türk ekonomisi için mayısta açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahmini ise yüzde 3,5'e revize edildi. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldüğü belirtildi. Ancak kısa vadeli dış borç ve cari açık gibi dış finansman dengesizliklerinin devam ettiği vurgulandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisi için 2023'e yönelik büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltti.

EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Bankanın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Bankanın Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahmini ise yüzde 3,5'e yükseltildi.

Yukarı yönlü revizyonun, seçim öncesi mali canlanmanın etkisiyle yılın ilk yarısındaki güçlü büyümeyi yansıttığı aktarılan raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, beklenen büyüme performansına karşı kısa vadeli dış borcun 200 milyar doları aşması ve cari açığın 60 milyar dolar seviyesinde seyretmesi nedeniyle dış finansman dengesizliklerinin devam ettiği kaydedilirken, döviz rezervlerinin arttığı ancak mütevazı kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüşün olumlu bir sinyal olarak görüldüğü raporda, Mart 2024'teki yerel seçimlerin önemli bir etken olacağı belirtildi.

EBRD ekonomistleri Türkiye'nin son yıllarda nispeten güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ancak yavaşlama görüldüğünü ifade ederken, raporda Türkiye ekonomisinin büyümesinin 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 5,6'dan yüzde 3,9'a gerilediği kaydedildi.

EBRD'nin Türkiye'deki yatırımları, büyük bölümü özel sektörde olmak üzere, 18 milyar avro seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EBRD, Türkiye'nin 2023 büyüme öngörüsünü yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: EBRD, Türkiye'nin 2023 büyüme öngörüsünü yükseltti - Son Dakika
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