ECB Başkanı Lagarde: "Negatif faizden çıkışta daha büyük bir adım atma kararı verdik" - Son Dakika
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ECB Başkanı Lagarde: "Negatif faizden çıkışta daha büyük bir adım atma kararı verdik"

21.07.2022 16:59
ECB Başkanı Lagarde: "Negatif faizden çıkışta daha büyük bir adım atma kararı verdik"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın 11 yılın ardından ilk kez faiz artırıma gitmesine ilişkin olarak, "Negatif faiz oranlarından çıkışta daha büyük bir adım atmaya karar verdik.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın 11 yılın ardından ilk kez faiz artırıma gitmesine ilişkin olarak, "Negatif faiz oranlarından çıkışta daha büyük bir adım atmaya karar verdik." dedi.

Bankanın politika faiz oranını 50 baz puan artırma kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lagarde, "Politika faiz kararında daha büyük bir adımın atılmasının uygun olduğuna karar verdik. Bu, orta vadede enflasyon hedefimizi yakalamamıza yardımcı olacaktır. Gelecekteki politikamız verilere bağlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Lagarde, politika faizinin 50 baz puan artırılması ve aktarım koruma aracı kararlarının oy birliği ile aldığını kaydetti.

Genel ekonomik görünüme ilişkin de değerlendirmede bulunan Lagarde, "Ekonomik aktivite yavaşlıyor. Rusya'nın gerekçesiz Ukrayna saldırısı büyümeyi aşağıya çekmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Lagarde, küresel tedarik sıkıntılarının da ekonomik büyümeyi baskıladığını fakat mali politikanın Ukrayna savaşının etkisinin azaltılmasına yardımcı olduğu belirtti.

ECB Başkanı Lagarde, tedarik darboğazının enflasyonda artışa katkı sunduğunu söyledi.

"Enflasyonun, istenmeyen bir şekilde, bir süre yüksek kalmasını bekliyoruz." ifadesini kullanan Lagarde, enerji fiyatlarının dengelenmesiyle ileride enflasyon hedefine de ulaşılabileceğini belirtti.

Christine Lagarde, "Küresel enerji fiyatları yakın gelecekte yüksek kalmaya devam edecek." öngörüsünde bulundu.

Ukrayna'da devam eden savaşın büyüme açısından büyük risk olduğunu belirten Lagarde, ilerleyen dönemde tüketici talebinin azalması durumda, bunun ürün fiyatlarının azalmasına yardımcı olacağını söyledi.

ECB 11 yılın ardından ilk kez faiz artırdı

ECB, bugünkü para politikası toplantısında bankanın üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, refinansman faizini yüzde 0,00'dan yüzde 0,50'ye, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde -0,50'den yüzde 0,00'a, marjinal faiz oranını ise yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'ye yükseltti. Ekonomistlerin beklentisi faizlerin 25 puan artırılacağı yönündeydi.

ECB, beklentinin üzerindeki faiz artırımı kararıyla negatif faiz dönemine de son vermiş oldu. Banka böylece 2011 Temmuz ayından bu yana ilk kez üç temel politika faizinde artışa gitti.

ECB karar metninde, bankanın kriz araçlarının kullanımının piyasada önceden tahmin edilebilen adımlarla sınırlı olmadığı belirtilerek, "Gelecek toplantılarda faiz oranlarının daha da normalleşmesi olası" ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Christine Lagarde, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Başkanı Lagarde: 'Negatif faizden çıkışta daha büyük bir adım atma kararı verdik' - Son Dakika

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