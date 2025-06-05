ECB Faiz Oranını Düşürdü

AVRUPA Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) mevduat faiz oranını 25 baz puan düşürerek beklentiler doğrultusunda yüzde 2'ye çekti. Banka refinansman faiz oranını da beklentilere paralel olarak yüzde 2,15'e indirdi. ECB, "Yönetim Konseyi belirli bir faiz yolu konusunda önceden taahhütte bulunmuyor. Faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler, altta yatan enflasyon dinamikleri ve para politikası iletiminin gücü ışığında enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır" açıklamasında bulundu.