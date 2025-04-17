ECB Faizleri 25 Bas Puan Düşürdü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ECB, yılın üçüncü yönetim kurulu toplantısında alınan para politikası kararlarını açıkladı.

Açıklamada, bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e indirdiği belirtildi. ECB'nin refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizini de 25'er baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,40 ve yüzde 2,65'e çektiğine işaret edilen açıklamada, "ECB Yönetim Kurulu bugün 3 temel faiz oranını 25 baz puan düşürmeye karar verdi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, faiz oranlarını düşürme kararının enflasyon görünümü ve dinamikleri ile para politikası iletim gücü temelinde alındığı kaydedildi. Enflasyonda düşüş sürecinin iyi biçimde ilerlediği vurgulanan açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin küresel şoklara bir miktar dayanıklı olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Artan ticari gerginlikler nedeniyle büyüme görünümü kötüleşti." değerlendirmesi yapıldı.

Belirsizliğin haneler ve firmaların güvenini azaltacağına dikkat çekilen açıklamada, ticaret gerginliklerine karşı olumsuz ve değişken piyasa tepkisinin finansman koşulları üzerinde sıkılaştırıcı bir etkisi olacağına işaret edildi.

Açıklamada, ECB'nin yüzde 2 orta vadeli enflasyon hedefinde kararlı olduğunun altı çizilerek, "ECB, olağanüstü belirsizlik koşullarında, uygun para politikası duruşunu belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izleyecektir." ifadesi kullanıldı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 2,2 seviyesinde ölçülmüştü. ECB, bu yıl yapılan 3 toplantıda da faizleri indirmiş oldu.