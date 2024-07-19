ECB Profesyonel Tahminciler Anketi: Enflasyon Beklentileri Değişmedi - Son Dakika
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Ekonomi

ECB Profesyonel Tahminciler Anketi: Enflasyon Beklentileri Değişmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi'ne göre, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin enflasyon beklentisi 2024 için yüzde 2,4, 2025 için ise yüzde 2 olarak değişmedi. Katılımcıların TÜFE ve çekirdek TÜFE enflasyon beklentileri açıklanan sonuçlara göre revize edildi. Uzun vadeli büyüme beklentisi ve işsizlik oranı ise sabit kaldı.

19.07.2024 12:55
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi'ne göre, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin enflasyon beklentisini 2024 için yüzde 2,4, 2025 için ise yüzde 2 olarak değişmedi.

Bu yılın üçüncü çeyreği için ECB Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçları açıklandı.

Buna göre, katılımcıların Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Harmonize Endeksiyle ölçülen başlık enflasyon beklentileri 2024 için yüzde 2,4, 2025 için yüzde 2 olarak değişmezken, 2026 için yüzde 1,9'a revize edildi.

Enerji ve gıda hariç olmak üzere çekirdek TÜFE beklentileri 2024 ve 2025 için hafifçe yukarı revize edilirken, söz konusu verilerin ortaya çıkması beklenenden daha kalıcı hizmet enflasyonu ve işgücü maliyeti artışını yansıttı.

Başlık ve çekirdek TÜFE enflasyonu için uzun vadeli beklentiler yüzde 2 olarak sabit kalırken, katılımcılar, reel Gayri Safi Yurt içi Hasıla'da (GSYH) 2024'te yüzde 0,7, 2025'te yüzde 1,3 ve 2026'da yüzde 1,4 artış bekliyor. Önceki anket turuna göre, 2024 ve 2025 büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 0,2 puan yukarı ve yüzde 0,1 puan aşağı revize edilirken, 2026 beklentileri değişmedi.

Bu yıla ilişkin yukarı yönde revizyon, büyük ölçüde 2024'ün ilk çeyreği için beklenenden daha güçlü bir sonuç yansıtırken, profil büyük ölçüde değişmedi. Uzun vadeli büyüme beklentisi de yüzde 1,3'te sabit kaldı.

Katılımcılar, beklenen işsizlik oranının, 2024'te işsizlik oranının yüzde 6,5'e çıkacağını ancak 2026'da yüzde 6,4'e düşmesini ve daha sonra uzun vadede yüzde 6,4'te kalmasını beklemeye devam etti.

Kaynak: AA

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