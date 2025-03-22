Eczacıların Kâr Baremleri Güncellenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eczacıların Kâr Baremleri Güncellenecek

Sağlık Bakanlığı, eczacıların kâr baremlerini her kur güncellemesinde yeniden belirleyecek.

22.03.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, eczacıların karlılık baremlerini her kur güncellemesi döneminde yeniden belirleyecek.

Resmi Gazete'de 21 Mart tarihinde yayımlanan düzenlemeye göre eczacıların karlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani ilaç fiyatlarına gelen güncelleme doğrultusunda, eczacıların karlarına esas ilaç fiyat baremleri de aynı oranda yükselecek.

Türkiye'de ilaç fiyatları dönemsel avro kur değişikliğine bağlı olarak ve "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"e göre her yıl güncelleniyor. Söz konusu güncelleme, bir önceki yılın ortalama avro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak yapılıyor. Güncel değer, diğer ülkelerde olduğu gibi, bütçe disiplini çerçevesinde tayin ediliyor. Söz konusu düzenleme sadece beşeri imal ürünleri değil, ithal ilaçları da kapsıyor.

İlaçların karlılık oranında değer kaybı önlenecek

Mevcut düzenlemede her yıl güncelleme yapılmadığından, "eczane" kar baremleri sabit kalmakta ve birçok ilaç üst bareme geçerek düşük karlılık oranı ile satılmaktaydı.

Halihazırda karlılık dilimleri ise şu şekilde:

1. Kademe - 328 TL'ye kadar (328 TL dahil) olan ilaçlarda eczacılar için yüzde 28,

2. Kademe - 328-657 TL arasında kalan (657 TL dahil) ilaçlarda eczacılar için yüzde 18,

3. Kademe - 657 TL'nin üzerinde kalan ilaçlarda eczacılar için yüzde 13 olarak uygulanıyordu.

Fiyat artışının sebep olabileceği karlılık yüzdesi kaybı önlenerek eczacılara destek sağlanacak

Düzenleme, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi noktasında değer verdiği eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacak. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eczacıların Kâr Baremleri Güncellenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
10:51 İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:14:49. #7.13#
SON DAKİKA: Eczacıların Kâr Baremleri Güncellenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement