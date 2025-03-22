Eczacıların Kâr Baremleri Güncellenecek

Sağlık Bakanlığı, eczacıların karlılık baremlerini her kur güncellemesi döneminde yeniden belirleyecek.

Resmi Gazete'de 21 Mart tarihinde yayımlanan düzenlemeye göre eczacıların karlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani ilaç fiyatlarına gelen güncelleme doğrultusunda, eczacıların karlarına esas ilaç fiyat baremleri de aynı oranda yükselecek.

Türkiye'de ilaç fiyatları dönemsel avro kur değişikliğine bağlı olarak ve "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"e göre her yıl güncelleniyor. Söz konusu güncelleme, bir önceki yılın ortalama avro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak yapılıyor. Güncel değer, diğer ülkelerde olduğu gibi, bütçe disiplini çerçevesinde tayin ediliyor. Söz konusu düzenleme sadece beşeri imal ürünleri değil, ithal ilaçları da kapsıyor.

İlaçların karlılık oranında değer kaybı önlenecek

Mevcut düzenlemede her yıl güncelleme yapılmadığından, "eczane" kar baremleri sabit kalmakta ve birçok ilaç üst bareme geçerek düşük karlılık oranı ile satılmaktaydı.

Halihazırda karlılık dilimleri ise şu şekilde:

1. Kademe - 328 TL'ye kadar (328 TL dahil) olan ilaçlarda eczacılar için yüzde 28,

2. Kademe - 328-657 TL arasında kalan (657 TL dahil) ilaçlarda eczacılar için yüzde 18,

3. Kademe - 657 TL'nin üzerinde kalan ilaçlarda eczacılar için yüzde 13 olarak uygulanıyordu.

Fiyat artışının sebep olabileceği karlılık yüzdesi kaybı önlenerek eczacılara destek sağlanacak

Düzenleme, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi noktasında değer verdiği eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacak. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek. - ANKARA