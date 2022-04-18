Edirne'de buğday 5 lira 429 kuruştan satıldı - Son Dakika

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 429 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 429 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

"Buğday kilogram en düşük 5,177 TL, en yüksek 5,429 TL, Dana kilogram en düşük 43,75 TL en yüksek 57,05 TL, Düve kilogram en düşük 40,05 TL en yüksek 50,04 TL, İnek kilogram en düşük 21,15 TL en yüksek 45,19 TL, Kuzu kilogram en düşük 41,10 TL en yüksek 44,30 TL, Toklu kilogram en düşük 43,90 TL en yüksek 43,90 TL" - EDİRNE