Edirne'de buğday 5 lira 473 kuruştan satıldı - Son Dakika
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Edirne'de buğday 5 lira 473 kuruştan satıldı

11.04.2022 17:04
Edirne'de buğday 5 lira 473 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 473 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 473 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 473 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

"Buğday kilogram en düşük 5,141 TL, en yüksek 5,473 TL, süpürge teli kilogram en düşük 18,50 TL en yüksek 18,50 TL, dana kilogram en düşük 40,35 TL en yüksek 56,75 TL, düve kilogram en düşük 37,20 TL en yüksek 47,95 TL, inek kilogram en düşük 16,65 TL en yüksek 42,98 TL, koyun kilogram en düşük 29,75 TL en yüksek 32,40 TL, kuzu kilogram en düşük 42,93 TL en yüksek 46,90 TL, süt kuzusu kilogram en düşük 42,00 TL en yüksek 48,12 TL, toklu kilogram en düşük 37,80 TL en yüksek 42,00 TL." - EDİRNE

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Türk Lirası, Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirne'de buğday 5 lira 473 kuruştan satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de buğday 5 lira 473 kuruştan satıldı - Son Dakika
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