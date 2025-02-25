Edirne'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'de Fahiş Fiyat Denetimi

Edirne'de Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan öncesi fahiş fiyatları denetliyor ve cezalar uyguluyor.

25.02.2025 17:01
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Fahiş fiyata geçit yok: Ramazan öncesi sıkı denetim

Edirne'de etiketler tek tek kontrol edildi

EDİRNE - Edirne'de Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala denetimlerini arttıran Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fahiş fiyata geçit vermiyor.

Edirne'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi fiyat etiketi listesi denetimlerini arttırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Ramazan ayı öncesinde, gıda başta olmak üzere, tüm temel sektörlerin yakından takip edildiğini duyurmasının ardından harekete geçen ekipler fahiş fiyat uygulayanlara ve stokçulara göz açtırmıyor. Ekipleri Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala kentin tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Söz konusu denetimlerde özellikle tüketicilerin ramazan sofralarında önemli yer tutan un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, bakliyat gibi temel gıda maddelerine yönelik kontrollere ağırlık veriliyor.

Başta kuru gıda ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde denetim yapan ekipler, öncelikle raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi ve gramaj kontrolü yaptı.

Yeme içme hizmeti sunan işletmelerde de fiyat liste kontrolü ve gramaj denetimleri yapıldı.

Fiyat etiketi ve listesi olmayan işletmeler ile aykırılık tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanması için işlem yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerinde Şubat ayı içerisinde yapılan ve halen devam eden denetimlerde 71 işyerinde 939 ürünün incelenmesi sonucu 518 üründe aykırılıklarla ilgili idari işlem yapıldı.

Denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği belirtildi.

Denetimlerin yapılmasından memnun olduklarının belirten esnaflar, daha sık yapılacak denetimlerle fahiş fiyatların önüne geçilebileceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika

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