Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,261 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürün ve canlı hayvanların satış fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,027
|6,261
|Arpa
|Kg
|5,551
|6,217
|Dana
|Kg
|42,150
|69,090
|İnek
|Kg
|28,650
|48,000
|Düve
|Kg
|45,950
|57,650
|Koyun
|Kg
|24,150
|26,000
|Kuzu
|Kg
|43,600
|50,700
|Süt kuzusu
|Kg
|45,000
|49,600
|Toklu
|Kg
|45,350
|47,150
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