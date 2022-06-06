Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,261 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürün ve canlı hayvanların satış fiyatları şöyle:

Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

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