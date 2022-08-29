Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

29.08.2022 16:10
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,839 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,839 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,3036,839
ArpaKg6,0066,006
AyçiçeğiKg11,94313,383
Süpürge teliKg23,95026,500
DanaKg39,00063,500
İnekKg29,80042,500
DüveKg22,80058,100
KoyunKg20,00024,800
KuzuKg38,00052,400
TokluKg30,50037,500

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Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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