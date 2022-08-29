Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,839 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,303
|6,839
|Arpa
|Kg
|6,006
|6,006
|Ayçiçeği
|Kg
|11,943
|13,383
|Süpürge teli
|Kg
|23,950
|26,500
|Dana
|Kg
|39,000
|63,500
|İnek
|Kg
|29,800
|42,500
|Düve
|Kg
|22,800
|58,100
|Koyun
|Kg
|20,000
|24,800
|Kuzu
|Kg
|38,000
|52,400
|Toklu
|Kg
|30,500
|37,500
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