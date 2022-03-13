Egeli ihracatçılar kaliteli kuru incir için çalışıyor - Son Dakika

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, kuru incirde kalite ve gıda güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekşilik böceğiyle mücadelede kullanılan çekici yem tuzakları, üreticilere bu yıl da ücretsiz olarak dağıtıldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Bölgesinin en önemli ürünlerinin başında gelen kuru incirin 2021 yılında 112 ülkeye gönderildiğini, yüzde 11 yükselişle 263 milyon dolar dışsatım gerçekleştiğini hatırlattı. Celep, "Kuru incir ihracat miktarı ise 2021 yılında bir önceki yıla göre miktarda yüzde 5 oranında artarak 71 bin ton olarak gerçekleşmişti. 6 Ekim 2021'den 5 Mart 2022'ye kadar olan dönemde Türkiye geneli kuru incir ihracatı yüzde 2 artarak 166 milyon dolara yükseldi. İhracatımızda ilk sırada 24 milyon dolarla Almanya ve Fransa, 15 milyon dolarla ABD var. Birliğimizce kuru incirde kalite kaybına neden olan ve ihracatımızı olumsuz etkileyen ekşilik böceğiyle mücadeleye devam ediyoruz. Çekici yem tuzaklarını yaptırarak Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerimiz iş birliği ile üretim bölgelerinde zararlıların yoğun görüldüğü köylerde üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirdik" dedi. Celep, mayıs ayında ilek filesi, temmuz ayında hasat filesi/örtüsü, ağustos ayında da kerevet/kurutma tavası dağıtılacağını söyledi.

224 bin 700 adet tuzak

2011 yılından bu yana Aydın ve İzmir'e bağlı tüm kuru incir üretim bölgelerinde toplam 224 bin 700 adet tuzak dağıtıldığının bilgisini veren Celep, "2022 yılında da 15 bin adet daha ekşilik böceği çekici yem tuzağı birliğimizce yaptırıldı. Tuzakların 10 bin adedi Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 5 bin adedi ise İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve ilçe müdürlüklerince incir yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı köylere ulaştırılarak Bakanlığımızın Çifti Kayıt Sistemine (ÇKS) göre belirlenen üreticilere dağıtılarak mücadelede kullanılması sağlanacak" diye konuştu. Celep, ekşilik böcekleriyle mücadelede kullanılan çekici yem tuzaklarının nisan ayından itibaren kullanılmasına başlanması ve hasat sonuna kadar bahçede bulundurulmasının mücadele ve kaliteli kuru incir yetiştirilmesi açısından çok büyük önem taşıdığına değindi. Celep, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaliteli kuru incir üretimi için üreticilerimize ulaşan tuzakların veya geçmiş yıllardan ellerinde bulunan tuzakların, her 10 ağaca bir adet olacak şekilde ağaçlara asarak tuzak içi yemi olarak da kuru incir, maya ve su kullanarak mücadeleye başlamaları ve hasat sonuna kadar mücadeleye devam etmeleri gerekiyor." - İZMİR