EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, "İstihdamı Koruma Programı"nı değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, "İstihdamı Koruma Programı"nı değerlendirdi

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle başlatacaklarını açıkladığı İstihdamı Koruma Programı'nı önemli gördüklerini bildirdi.

30.12.2024 09:46
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Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle başlatacaklarını açıkladığı İstihdamı Koruma Programı'nı önemli gördüklerini bildirdi.

???????Yelkenbiçer, yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak üretim ve istihdam kapasitesinin artırılmasıyla refah seviyesinin yükselteceği bilincinde olduklarını belirtti.

Küresel ekonomik zorluklarla mücadele edilen bir dönemden geçildiğini ifade eden Yelkenbiçer, "Bu dönemde üreticilere ve sanayicilere sağlanacak destek ve teşvikler, istihdamın korunmasının ötesinde yeni iş fırsatları yaratılması için de önemli bir zemin hazırlayacaktır. Bu bağlamda açıklanan programın hem sanayiciye hem de istihdama olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz." dedi.

Yelkenbiçer, programın sadece kısa vadeli çözüm olmadığını, uzun vadede sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik istikrar açısından da önemli adım olduğunu dile getirdi.

İş dünyasının tüm aktörlerinin bu programdan azami ölçüde faydalanabilmesi için iş birliği ve diyalog içinde olunması gerektiğini aktaran Yelkenbiçer, şunları kaydetti:

"Üretim kapasitemizi artırmaya yönelik her adım, iş dünyasına ve çalışanlarımıza moral vermekle kalmayacak, aynı zamanda ihracat hedeflerimizi büyütmemizi ve küresel rekabette daha güçlü bir konum elde etmemizi sağlayacaktır. İstihdamı destekleyen bu tür teşviklerin, ekonomimizin dinamosu olan KOBİ'lere nefes aldıracağını ve üretim süreçlerindeki verimliliği artıracağını düşünüyoruz. EGİAD olarak, bu tür destekleyici politikaları güçlü bir şekilde destekliyoruz ve bu sürece katkı sağlamaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Kosgeb, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, 'İstihdamı Koruma Programı'nı değerlendirdi - Son Dakika

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