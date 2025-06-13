Eğitim Yönetici Eşitsizliği Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eğitim Yönetici Eşitsizliği Gündemde

Eğitim Yönetici Eşitsizliği Gündemde
13.06.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğretmen ve yöneticiler eşit tedbir ödemesi talep ediyor, Eğitim Gücü-Sen çözüm için başvuruda bulundu.

Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, "5395 sayılı Kanun'da çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararların öğretmenlik gibi birçok alandan mezun meslek mensuplarını kapsadığı açıkça belirtilmektedir. Bu tanım doğrultusunda eğitim tedbiri uygulayan okul yöneticileri de sosyal çalışma görevlisi kapsamına girmektedir" dedi.

Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararların, farklı kamu kurumları eliyle uygulandığını belirterek, bu doğrultuda eğitim tedbiri kararlarının sahadaki uygulayıcılarının da çoğu zaman okul yöneticileri olduğunu dile getirdi.

Özat, mevcut durumda yalnızca danışmanlık tedbiri yürüten rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara Adalet Bakanlığı'nca ek ödeme yapıldığını hatırlatarak, "Eğitim tedbiri yürüten okul idarecileri ise bu kapsamın dışında bırakılmaktadır. Bu uygulama, aynı sorumluluğu taşıyan personel arasında eşitsizlik ve adaletsizlik doğurmaktadır. Oysa 5395 sayılı Kanun'un Tanımlar başlıklı 3. maddesinin (e) bendi, sosyal çalışma görevlisinin; yalnızca psikolojik danışmanlık ve rehberlik değil, aynı zamanda öğretmenlik, çocuk gelişimi, sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler gibi birçok alandan mezun meslek mensuplarını kapsadığını açıkça belirtmektedir. Bu tanım doğrultusunda eğitim tedbiri uygulayan okul yöneticileri de sosyal çalışma görevlisi kapsamına girmektedir" açıklamasında bulundu.

Aynı Kanun'un 5. maddesinin (1) (b) bendini de açıklamasında paylaşan Özat, şu ifadelere yer verdi:

"Kanun, danışmanlık tedbiri ile sınırlı değil; tüm koruyucu ve destekleyici tedbirleri yürüten sosyal çalışma görevlilerine bu ödemenin yapılacağını düzenlemektedir. Eğitim tedbiri de bu kapsamda olmasına rağmen uygulamada yok sayılmaktadır. Bu açık mevzuat hükümlerine rağmen okul yöneticilerinin ödeme dışında bırakılması, hem hakkaniyete hem de eşit işe eşit ücret ilkesine aykırıdır. Eğitim Gücü-Sen olarak, eğitim tedbiri yürüten okul yöneticilerinin de bu haktan yararlanması gerektiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığına resmi başvuruda bulunmuş bulunuyoruz. Bu sorunun çözülmesi için gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyor; kamuoyunu ve karar vericileri bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Eğitim, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eğitim Yönetici Eşitsizliği Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı 'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

13:03
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
18:47
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
18:37
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
18:09
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar
Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
18:06
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
17:52
Ali Koç gemileri yaktı Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
17:52
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
17:49
Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay’a başvuru
Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay'a başvuru
17:45
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 13:43:56. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim Yönetici Eşitsizliği Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.