Eğitim Yönetici Eşitsizliği Gündemde

Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, "5395 sayılı Kanun'da çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararların öğretmenlik gibi birçok alandan mezun meslek mensuplarını kapsadığı açıkça belirtilmektedir. Bu tanım doğrultusunda eğitim tedbiri uygulayan okul yöneticileri de sosyal çalışma görevlisi kapsamına girmektedir" dedi.

Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararların, farklı kamu kurumları eliyle uygulandığını belirterek, bu doğrultuda eğitim tedbiri kararlarının sahadaki uygulayıcılarının da çoğu zaman okul yöneticileri olduğunu dile getirdi.

Özat, mevcut durumda yalnızca danışmanlık tedbiri yürüten rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara Adalet Bakanlığı'nca ek ödeme yapıldığını hatırlatarak, "Eğitim tedbiri yürüten okul idarecileri ise bu kapsamın dışında bırakılmaktadır. Bu uygulama, aynı sorumluluğu taşıyan personel arasında eşitsizlik ve adaletsizlik doğurmaktadır. Oysa 5395 sayılı Kanun'un Tanımlar başlıklı 3. maddesinin (e) bendi, sosyal çalışma görevlisinin; yalnızca psikolojik danışmanlık ve rehberlik değil, aynı zamanda öğretmenlik, çocuk gelişimi, sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler gibi birçok alandan mezun meslek mensuplarını kapsadığını açıkça belirtmektedir. Bu tanım doğrultusunda eğitim tedbiri uygulayan okul yöneticileri de sosyal çalışma görevlisi kapsamına girmektedir" açıklamasında bulundu.

Aynı Kanun'un 5. maddesinin (1) (b) bendini de açıklamasında paylaşan Özat, şu ifadelere yer verdi:

"Kanun, danışmanlık tedbiri ile sınırlı değil; tüm koruyucu ve destekleyici tedbirleri yürüten sosyal çalışma görevlilerine bu ödemenin yapılacağını düzenlemektedir. Eğitim tedbiri de bu kapsamda olmasına rağmen uygulamada yok sayılmaktadır. Bu açık mevzuat hükümlerine rağmen okul yöneticilerinin ödeme dışında bırakılması, hem hakkaniyete hem de eşit işe eşit ücret ilkesine aykırıdır. Eğitim Gücü-Sen olarak, eğitim tedbiri yürüten okul yöneticilerinin de bu haktan yararlanması gerektiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığına resmi başvuruda bulunmuş bulunuyoruz. Bu sorunun çözülmesi için gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyor; kamuoyunu ve karar vericileri bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz." - ANKARA