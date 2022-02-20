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EİB, sürdürülebilirlik adımlarını güçlendiriyor - Son Dakika

EİB, sürdürülebilirlik adımlarını güçlendiriyor

20.02.2022 10:51
EİB, sürdürülebilirlik adımlarını güçlendiriyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2019 yılında dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Global Compact ile attığı küresel adımı, ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla projeler yürüterek genişletmeye devam ediyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2019 yılında dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Global Compact ile attığı küresel adımı, ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla projeler yürüterek genişletmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik odaklı ihracat stratejisiyle 2021 yılı hedefini aşarak yüzde 25 artışla 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren EİB, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile iş birliği protokolüne imza attı.

Küresel sürdürülebilirlik yatırımlarının 30 trilyon doları aştığını söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, her aşamada işleyişlerin yeniden tasarlanması gerektiği görüşünü savunarak, "Sürdürülebilirlik ekosisteminde yer alan kurum ve kuruluşlar ile iş birliklerimiz devam ediyor. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle üyelerimizin, sıfır atık ilkelerine ve döngüsel ekonomi stratejilerine bağlı kalarak ülke çapındaki döngüsel dönüşüme öncülük etmelerini sağlayacağız. 2020 yılında sektörlerin uyum sürecine destek olmak ve yeni projelerin geliştirilmesi için Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuzu, 2021 yılında da yine bir ilke imza atarak Türkiye'de ihracatçı birlikleri arasında Sürdürülebilirlik Proje ve Eğitim Departmanımızı kurduk" dedi.

"Sorumluluk bildirim raporumuzu hazırladık"

Eskinazi, Ege İhracatçı Birliklerinin kurumsal sürdürülebilirlikten sektörel saha çalışmalarına; insan kaynağının sürdürülebilirliğinden firmaların Sürdürülebilirlik UR-GR projeleriyle desteklenmesine kadar birçok süreci yönettiğini sözlerine ekledi. Eskinazi, "Geçtiğimiz günlerde ihracatçı birliği olarak ilk kez Global Compact sorumluluk bildirim raporumuzu hazırladık. Çok yakın zamanda da tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek, Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuna duyuracağız. Hem birliğimizin hem firmalarımızın sürdürülebilirlik karnesi, sektörlerimizin ve bölgemizin daha da gelişmesi için ihtiyacımız olan inovasyonun yaşandığını ortaya koyuyor" diye konuştu. - İZMİR

EİB, sürdürülebilirlik adımlarını güçlendiriyor
EİB, sürdürülebilirlik adımlarını güçlendiriyor

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Ege İhracatçı Birlikleri, Birleşmiş Milletler, İş Dünyası, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EİB, sürdürülebilirlik adımlarını güçlendiriyor - Son Dakika Ekonomi


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