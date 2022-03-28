"EKO İKLİM Zirvesi" başlıyor - Son Dakika

İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve "iklim değişikliği" ile "yeşil dönüşüm" konularında global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok alanın A'dan Z'ye 360 derece ele alınacağı "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi" 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleşecek.

Ankara Ticaret Odası'nın öncülük ettiği, Ankara Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun ortak çalışmasıyla hazırlanan zirve, eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirecek.

Açılış konuşmaları zirvenin ev sahipliğini üstlenen Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşları Başkanı Memiş Kütükçü ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir tarafından yapılacak Zirve'nin moderatörlüğünü tiyatro sanatçısı Altan Erkekli üstlenecek.

Zirve'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Gelecek Yüzyılın Meslekleri" başlıklı bir konuşma ile yer alacak.

"Biotrend Ana Salon", "Su Salonu", "Hava Salonu", "Dünya Salonu", "İklim Meydanı" "Sektörler Meydanı", "Yeşil Meydan", "Kampüs Meydanı", "Yeşil Fikirler Meydanı" ve "Gençlik ve Spor Bakanlığı Meydanı" olmak üzere 10 ayrı salon ve meydanda yaklaşık 321 konuşmacı yer alacak.

İklim değişikliği ve yeşil ekonomi konularına uluslararası bakış zirvede "İklim Değişikliği-Global Stratejiler" başlıklı oturumda ele alınacak. Kuzey Makedonya Eski Devlet Başkanı Dr. Gjorge Ivanov, Kolombiya Eski Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango, Nepal Eski Başkanı Madhav Kumar Nepal, Meksika Eski Devlet Başkanı Felipe Calderon, Endonezya 5. Cumhurbaşkanı Magawati Sukarnoputrida, Kanada Eski Başbakan Yardımcısı Sheila Copps'un konuşmacı olarak katılacağı zirvenin moderatörlüğünü GD Global Kurucu Direktörü Gözde Dizdar üstlenecek.

Moderatörlüğünü Eski Büyükelçi Mithat Rende'nin yapacağı "İklim Değişikliği ve Küresel Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturumda ise UNGCII Vakfı Kurucusu ve Direktörü Roland Schatz, Fransa İklim Elçisi Stephane Crouzat, BM Sınai Kalkınma Örgütü Türkiye Direktörü Süleyman Yılmaz da konuşmacı olacak.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım'ın "Ticaretin Yeşil Dönüşümü"nü konuşacağı oturumu Dünya Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz yönetecek.

"Sanayinin Yeşil Dönüşümü"nün ele alınacağı ve moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun yapacağı oturumda ise, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi söz alacak.

Yerel yönetimler için de önemli olan iklim değişikliği konusu, "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturumda ele alınacak. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşmacı olacağı oturumun moderatörlüğünü Zirve Koordinatörü aynı zamanda Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz üstlenecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın moderatör olacağı "Türkiye'de Yeşil Dönüşüm Sorunlar Fırsatlar" başlıklı oturumda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay konuşmacı olarak yer alacak.

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de "Yeşil Dönüşümde Tarım ve Gıda" başlıklı oturumda konuşacak.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek "İklimi Değiştirmek" konulu oturumda ise Adalet ve Kalkınma Partisi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Murat Bakan, İYİ Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Zeki Hakan Sıdalı konuşmacı olarak katılacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da Zirve'de bir konuşma yapacak.

Bankaların katılımcı işletmelerle yeşil dönüşümün finansmanı konusunda birebir görüşmeler yapabileceği zirvede yeşil dönüşümün finansmanı da ele alınacak.

"İklim ve Enerji Dönüşümünün Uluslararası Finansmanı" oturumunda ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Üvez moderatör, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Dünya Bankası Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Programı Lideri Laurent Debroux, Japonya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Başkanı Watanabe Nobuhiko, Fransa Kalkınma Ajansı Direktörü Tanguy Denieul konuşmacı olarak katılacak.

Zirve'de Güney Kore Büyükelçisi Won Ik Lee ve AB Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, TOBB ETÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. F Demir, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal da konuşmacı olarak katılacak.

Dünya Gazetesi Editörü Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünü yapacağı "İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sürmanşetten Okumalar" başlıklı oturum ise T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa Ankara Büyükelçisi Hervé Magro, TOBB-ETÜ/TEPAV'dan Prof. Dr. Güven Sak ve Dünya Gazetesi Editörü ve Yazarı Didem Eryar Ünlü'nün katılımıyla gerçekleşecek.

Zirve'de Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar ile Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan da konuşmacı olarak yer alacak.

"Futbolda Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturum Gazeteci Özlem Gürses'in moderatörlüğünde eski futbolcu Cevad Prekazi'nin katılımıyla gerçekleşecek.

Dünyadaki ilk "İklim Fuarı"

Zirve, 10 bin metrekare alanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına da ev sahipliği yapacak. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları Fuar'da sergilenecek.

Zirve etkinlik alanlarında konserden defileye, dans gösterisinden orkestra dinletisine, yarışmadan sergilere, tiyatrodan workshoplara, öğrenci proje etkinliklerinden bilim yarışmalarına kadar yeşil dönüşümün farklı alanlardaki yansımalarının yer alacağı 101 etkinlik sergilenecek.

Çok sayıda ilkin yaşanacağı "EKO İKLİM Zirvesi/Fuarı"nda Türkiye'nin elektrikli ilk yerli otomobili ve çevre dostu TOGG da sahne alacak. Zirve'de TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.

Girişlerin kablo dahil elektronik atıklarla yapılabileceği Zirve'de toplanan atıklar Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından değerlendirilecek ve geleceği inşa edecek gençlerin eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) aktarılacak. "Karbon nötr" olarak gerçekleşecek programda kullanılan broşür, afiş, reklam gibi bütün materyaller ise geri dönüşüme sokulacak.

Sanatçı Müfit Can Saçıntı'nın anlatılarıyla renk katacağı Zirve'de Sanatçılar Erkan Petekkaya ile Arzu Balkan da deneyim paylaşımlarıyla katkı sağlayacak. Zirve'nin açılış programında ünlü sanatçılar Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya "İyi Niyet Elçisi" ödülleri verilecek.

Çocukların severek izlediği çizgi film "Rafadan Tayfa" kahramanları, Zirve'ye özel hazırladıkları eğlenceli tiyatro gösterisiyle iklim değişikliği konusunda çocuklarda farkındalık oluştururken, Ayna Grubu, Selçuk Balcı ve Bahadır Tatlıöz, Dolapdere Big Gang ile Uğur Çit verdikleri konserlerle Zirve'ye renk katacak. Zirve'de ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Suya Türküler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Antakya Medeniyetler Korosu da konserler verecek.

Sanatçı Deniz Sağdıç "Sürdürülebilir Sanat Sergisi" ile Zirve'ye katılırken "Turkverse Köklerin Efendisi Şimşir Porsuk", "Kırılma Noktası Hikayenin Sonunu Sen Yaz", "Woman 'Or'man" sergileri de Zirve'de ziyaretçilerle buluşacak.

Zirve'de ayrıca Elif Kılıç "Atıklardan Elbise Sergisi", Hakan Pehlivan "Atık Kağıtlardan Sanat", Asaf Erdemli "Sanayi Atıklarından Heykeller", Nur Gökbulut " Susuz Sergi", Sema Akbel "Atık Deyip Geçme Gör Algıla", İnan Bilici "Atıklardan El Yapımı Kağıt Atölyesi", "Toprak Ana Uyanıyor" sergileri de yer alacak.

Çevreci ulaşım aracı olan bisiklet kullanımına ilişkin etkinliklerin yer alacağı fuarda oluşturulacak bir parkurda katılımcılara elektrikli bisiklet kullanımı imkanı verilerek bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanacak.

Zirve'de oluşturulacak Yeşil Meydan'da verilecek defilelerde mankenler iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak için yürüyecek. "Hamiyet Gürelli- İpekten Defile", "Angora Mohair", "Ekoloji Rh+" defileleri Zirve'de boy gösterecek.

"Gelecek bizim geleceğimiz" diyen gençler, geleceklerine sahip çıkmak için "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"nde yerini alacak. İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yere sahip olan genç iklim elçileri düşüncelerini, fikirlerini, çözüm önerilerini Zirve'de anlatacak.

Pek çok ilklerin gerçekleşeceği Zirve'de ünlü müzik grubu Ayna, bu Zirve'ye özel olarak "Sultan" isimli eserlerini iklim değişikliği konusunda yazılmış yeni güftesiyle yeniden seslendirecek. Güftesiyle uyumlu hazırlanan yeni klibiyle "İnsan" isimli yeni Ayna şarkısı Zirve'de katılımcılara dinletilecek.

İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunun her yönüyle detaylı olarak ele alınacağı Zirve'de yer alacak diğer oturumların başlıkları ise şöyle:

"İklim Değişikliği - Global Stratejiler", "İklim Değişikliği ve Küresel Yeşil Dönüşüm", "İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sürmanşetten Okumalar", "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm", "Türkiye'de Yeşil Dönüşüm Sorunlar Fırsatlar", "İklim ve Enerji Dönüşümünün Uluslararası Finansmanı", "Ticaretin Yeşil Dönüşümü", "Sanayinin Yeşil Dönüşümü", "İklimi Değiştirmek", "Yeşil Dönüşümde Destek Programları", "İklim Krizinin Denizciliğe Etkisi", "İklim Değişikliği Odağında İnovatif Ürünler: Koç Topluluğu Örnekleri", "Organize Sanayi Bölgeleri: Sanayileşmenin ve Yeşil Dönüşümün Öncüleri", "İklim Değişikliğine Uyumda Yerel Su Yönetimi", "Yenilenebilir Enerji", "Yerel Yönetimlerde Yeşil Dönüşüm", "Yeşil Dönüşümde Tarım ve Gıda", "2022 İklim Şurası Değerlendirmeleri", "İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Karbon Salımı Sıfır Olan Yapılar", "Kalkınma Ajansları ve Kaynak Verimliliği", "Emtia Piyasaları, Lisanslı Depoculuk ve Türkiye'de İhtisas Borsacılığı", "Su, Çevre ve İklim Krizleri Sarmalı ve Yaşanabilir Kentler: Çevresel Bilinçle Yolculuk", "İklim, Doğa ve Çevre İhtisas Gazeteciliği", "Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Vergisi Uygulaması ve Ekonomik Sonuçları ve Sivil Toplum Hareketi", "Medya Gözüyle İklim Krizi", "Kent Konseylerinin İklim Değişikliğindeki Rolü", "Tarımsal Üretim, Kırsallık ve Çiftçi Gözünden İklim Değişikliği", "Sürdürülebilir Gelecek-Gelecek Araştırmaları Enstitüsü", "Yaşanabilirlik Penceresinden İklim Krizine Bakış: Kırsal Kalkınmadan Engelsiz Çevreye Pedal Çevirmek", Sürdürülebilir Tekstil, Yeşil Dönüşüme Giden İlk Adım Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Önemi" - ANKARA