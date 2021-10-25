Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 azalışla 1.471,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,07 puan ve yüzde 0,55 azalarak 1.471,86 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 0,54 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,85 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,10 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,68 artarak 1.479,93 puanla 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, enflasyonist baskılar ve tedarik sorunlarının küresel pay piyasalarında risk iştahını törpülediğini söyledi.

Şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarının izlenmeye devam edileceğini belirten analistler, makroekonomi veri tarafında ise yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.460 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.