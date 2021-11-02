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Karayollarında denetim - Son Dakika

Karayollarında denetim

02.11.2021 09:20
Karayollarında denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gaziantep 7'inci Müdürlüğü tarafından Kilis-Gaziantep Karayolunda yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gaziantep 7'inci Müdürlüğü tarafından Kilis-Gaziantep Karayolunda yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi.

Gaziantep 7'inci Müdürlüğü denetim personeli tarafından, Kilis-Gaziantep Karayolunda, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin, rutin bir şekilde devam ettiği kurallara uymayanlara cezai işlem yapıldığı bildirildi. - KİLİS

Karayollarında denetim

Gaziantep, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karayollarında denetim - Son Dakika Ekonomi


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