Malatya Ticaret Borsası
05.10.2021 17:03
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 30,63 ila 43,80 lira arasından satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 30,63 ila 43,80 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|30,63
|43,80
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|7 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Arpa
|Kg
|2,00
|2,00
Son Dakika 16:51 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı 16:37 Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi 16:27 Sarı-Lacivertli yıldızlar dev kulüplerin dikkatini çekti 15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir 15:29 Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi 14:53 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı 14:33 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 13:39 Fransa'da kiliselerde son 70 yılda 216 bin çocuk cinsel istismara uğradı