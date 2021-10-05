Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 30,63 ila 43,80 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 30,63 43,80 4 No'lu şekerpare kayısı Kg 30,00 30,00 7 No'lu şekerpare kayısı Kg 28,00 28,00 Arpa Kg 2,00 2,00

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