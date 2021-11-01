Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Limon Kg 1,14 3,34 Mandalina Kg 1,50 4,27 Buğday (aşurelik) Kg 5,38 5,70 Pirinç (paketli) Kg 4,05 12,40 İrmik Kg 4,76 4,76

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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