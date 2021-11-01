Mersin Ticaret Borsası
01.11.2021 16:41
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,34 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,14
|3,34
|Mandalina
|Kg
|1,50
|4,27
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|5,38
|5,70
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,05
|12,40
|İrmik
|Kg
|4,76
|4,76
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