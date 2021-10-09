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Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

09.10.2021 10:58
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,25 kayıpla 1.398,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.371,54 puanı, en yüksek 1.407,84 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,08 artışla 2.475,60 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,05 kazançla 1.946,78 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,27 azalışla 1.359,05 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,81 kayıpla 1.139,23 puana geriledi.

Çimsa en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,69 ile Çimsa oldu. Çimsa'yı, yüzde 9,17 ile Parsan ve yüzde 9,04 ile Albaraka Türk izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17,07 ile Biotrend Çevre ve Enerji, yüzde 11,06 ile QUA Granite Hayal Yapı ve yüzde 9,88 ile Erbosan şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 643 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 804 milyon lirayla Petkim ve 5 milyar 33 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 59 milyar 745 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 56 milyar 504 milyon lirayla Enka İnşaat ve 56 milyar 196 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 artışla 505,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 kazançla 3 bin 349 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,96 değer kazanarak 8,9370 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 10,3360 lira oldu.

Geçen hafta 12,0280 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,31 artışla 12,1850 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,05 kazançla 9,6420 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,32, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,85 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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