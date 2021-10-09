Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,027262 0,34 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,027057 0,34 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,0296 0,31 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036726 0,30 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,054337 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010447 0,43 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,068727 0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011019 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010851 0,31 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024851 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057491 0,85 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067812 0,74 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,123214 0,68 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,031577 0,49 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,08812 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035383 1,79 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,093436 0,76 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,025761 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,090516 0,62 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033344 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009830 2,76 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,034248 0,54 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,030643 0,46 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016658 0,36 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,030151 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,032726 1,52 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017625 1,40 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052715 1,39 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051666 1,38 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049242 1,36 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032246 0,36 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,085552 0,35 ZEM Para Piyasası EYF 0,031115 0,34 VEM Para Piyasası EYF 0,076911 0,34 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035717 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108507 -0,37 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105190 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,118640 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,126440 -0,20 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,113044 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059501 -1,41 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065317 -1,30 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034977 -1,16 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,091821 -1,08 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,174451 -1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Standart EYF 0,071276 -0,48 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031616 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,026286 -0,44 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021212 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,028064 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037777 -1,80 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026234 -1,79 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033295 -0,48 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040273 -0,45 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021757 -0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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