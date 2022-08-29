Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 94,3 oldu - Son Dakika
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Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 94,3 oldu

29.08.2022 10:43
Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 94,3 oldu

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 94,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 94,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda 93,4 iken ağustosta yüzde 1 yükselerek 94,3 oldu.

Tüketici güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 6,1 artışla 72,2'ye çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,1 azalışla 101,4'e düştü.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 azalarak 116,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 112,9'a inerken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artışla 86,3'e yükseldi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 94,3 oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 94,3 oldu - Son Dakika
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