Buna göre, endeks temmuzda 93,4 iken ağustosta yüzde 1 yükselerek 94,3 oldu.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 94,3 oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.