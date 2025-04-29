Ekonomik Güven Endeksi Nisan\'da Düştü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında ekonomik güven endeksinin, bir önceki aya göre yüzde 4,2 oranında azalıp 96,6 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,2 oranında azalıp 96,6 değerini aldı. Bir önceki aya göre; tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 100,8 olurken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalışla 110,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,2 oranında azalışla 85,1 oldu.