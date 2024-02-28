Ekonomik Güven Endeksi Şubatta Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ekonomik Güven Endeksi Şubatta Azaldı

Ekonomik Güven Endeksi Şubatta Azaldı

TÜİK'in verilerine göre, şubat ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0,4 azalarak 99 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi yüzde 1,3 düşerken, reel kesim güven endeksi yüzde 0,9 azaldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1 artış gösterdi.

28.02.2024 10:23  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 99 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ocakta 99,4 iken şubatta yüzde 0,4 azalarak 99 oldu.

Tüketici güven endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 1,3 gerileyerek 79,3'e düştü.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,9 düşerek 102'ye indi.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 yükselerek 91,8 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 118,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 gerilemeyle 114,5 oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik Güven Endeksi Şubatta Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 11:20:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ekonomik Güven Endeksi Şubatta Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement