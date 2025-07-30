Ekonomik Güven Endeksi Temmuz'da Düştü

Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 96,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda 96,7 iken temmuzda yüzde 0,4 azalarak 96,3 oldu. Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,38 azalışla 83,5'e düştü.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,5 artışla 98,9 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 110 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 2,2 artışla 88,8 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar 2021 2022 2023 2024 2025 Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7 Şubat 96 99,5 99,3 99,2 99,2 Mart 99,5 96,5 99,1 100,3 100,8 Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2 96,6 Mayıs 93 98 104,1 98,3 96,7 Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8 96,7 Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4 96,3 Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1 Eylül 104,3 95 95,6 95 Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1 Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2 Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9 ???????

Kaynak: AA