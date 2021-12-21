Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sabit kur garantisi kararının ardından Halk TV'de Seda Selek ile Neden Sonuç programında değerlendirmelerde bulunan ekonomist İbrahim Kahveci, "Dün akşam seçim tarihi açıklandı" yorumunda bulundu.

"SEÇİME KADAR YAPILAN BİR ŞEY"

Modelin belli bir plan çerçevesinde yapılıp yapılmadığı tartışmalarına da değinen Kahveci, "Hükümetin ne yapacağını kestiremiyoruz ama bu programın umarım en fazla 1 yıl bir geçiş dönemi olarak kullanılmasını umuyorum. Çünkü bu sürdürülemez bir şey. Onun için diyorum dün akşam aslında seçim tarihi açıklandı. Bu sürdürülebilir bir şey değil kısa vadelidir. Kısa vadede nefes aldırıcı bir Amerikan doları garantisi veren bir şey. Sürdürülemez bir şey onun için seçime kadar ya da seçimi geçene kadar yapılan bir şey olarak düşünüyorum. Aksi halde ülke ekonomisini, hazineyi tamamen batıracak bir şey." diye konuştu.

"SEÇİMİN VERİSİ ELEKTRİK FATURALARINDA"

Öte yandan dünkü programda da 'baskın seçime' ilişkin değerlendirme yapan Kahveci, "Seçimin olup olmayacağının kesin verisi elektrik fiyatları... Elektrik fiyatları 1 lirayı geçti. Elektrik fiyatları toptancıda - üzerinde kayıp/kaçak yok, iletim parası yok, dağıtım parası yok - ham fiyatı toptancıda elektrik fiyatı 1 liraya geçti. Şu anda konuta 92 kuruştan satıyoruz. Toptancıda 1 liraya olan elektrik tüketiciye 2 liradan satılır. Elektriğe yüzde 150 zam zaruri şu anda. Ocak ayı başında EPDK elektriğe zammı yüzde 10/ 15'de tutar ya da zam yaptırmazsa yüzde 99,99 baskın seçim. Doğalgazda öyle..." diye konuştu.