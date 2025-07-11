Eksim Holding Genç Enerji Programı 5. Dönem Sona Erdi - Son Dakika
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Ekonomi

Eksim Holding Genç Enerji Programı 5. Dönem Sona Erdi

Eksim Holding Genç Enerji Programı 5. Dönem Sona Erdi
11.07.2025 12:35
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Eksim Holding'in Genç Enerji Programı'nın 5. dönemine 9 bin başvuru yapıldı, 24 genç işe alındı.

Eksim Holding'in genç yetenekleri keşfetmek ve bünyesine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Genç Enerji Programı'nın 5. dönemi sona erdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, enerji, gıda ve elektrik dağıtım sektörlerinde faaliyet gösteren Eksim Holding'in yetenek programı Genç Enerji'nin 5. dönemine, önceki döneme göre yüzde 54'lük artışla yaklaşık 9 bin başvuru alındı.

Bu başvurular arasından seçilen 24 genç yetenek, holding çatısı altında tam zamanlı olarak kariyerlerine ilk adımı attı. Program kapsamında bugüne kadar toplam 264 genç, Eksim Holding'in farklı sektörlerdeki iştiraklerinde görev almaya başladı.

Eğitimin yanı sıra doğrudan istihdam sağlayan Genç Enerji Programı, enerji, gıda, elektrik dağıtım ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi stratejik alanlarda genç yeteneklere geniş bir gelişim ortamı sunuyor.

Katılımcılar, genel yetenek ve İngilizce testleri, video mülakat, kişilik envanteri, İnsan Kaynakları (İK) ve iş birimi görüşmeleri gibi çok aşamalı bir seçim sürecinin ardından programa kabul ediliyor. Program sonunda staj deneyimi yerine doğrudan işe başlatılması, Genç Enerji'yi benzerlerinden ayıran en temel özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Program, her yıl ocakta başlayarak 5 aylık kısa bir süre içinde tamamlanıyor.

"Güçlü gelişim altyapısı sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Fatih Korkut, yenilikçi ve dinamik bir yapıya sahip programın, genç yetenekleri istihdam ederken onlara aynı zamanda güçlü gelişim altyapısı sunduğunu belirtti.

Programın gençlere iş imkanı sağlamanın yanı sıra onları sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda geleceğin liderleri olarak yetiştirdiğini aktaran Korkut, şunları kaydetti:

"Başladığı günden bu yana her dönem zenginleşerek büyüyen programımız sayesinde toplam 264 gencimiz Eksim Holding bünyesine katıldı. Bu yıl aldığımız rekor başvuru sayısı, programın gençler nezdindeki itibarını açıkça ortaya koyuyor. Gençlerimizi önümüzdeki dönemde açılacak yeni başvuru sürecini takip etmeye davet ediyor, aramıza yeni katılan gençlerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eksim Holding Genç Enerji Programı 5. Dönem Sona Erdi - Son Dakika

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