Eksim Holding Genç Enerji Programı'nın 5. Dönemi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Eksim Holding Genç Enerji Programı'nın 5. Dönemi Tamamlandı

Eksim Holding Genç Enerji Programı\'nın 5. Dönemi Tamamlandı
11.07.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eksim Holding'in Genç Enerji Programı'na bu yıl 9 bin başvuru yapıldı, 24 genç yetenek işe alındı.

Eksim Holding'in genç yetenekleri keşfetmek ve bünyesine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Genç Enerji Programı'nın 5'inci dönemi tamamlandı. Bu yıl yaklaşık 9 bin başvuru arasından seçilen 24 genç yetenek, holding çatısı altında tam zamanlı olarak kariyerlerine ilk adımı attı.

Enerji, gıda ve elektrik dağıtım sektörlerinde faaliyet gösteren Eksim Holding'in yetenek programı Genç Enerji, beşinci dönemini başarıyla tamamladı. 2025 döneminde yaklaşık 9 bin başvuru arasından seçilen 24 genç enerji, holding bünyesinde tam zamanlı olarak iş hayatına başladı. Program kapsamında bugüne kadar toplam 264 genç, holdingin farklı sektörlerdeki iştiraklerinde görev almaya başladı.

Yenilikçi ve dinamik bir program olan 'Genç Enerji'nin, genç yetenekleri istihdam ederken onlara aynı zamanda güçlü bir gelişim altyapısı da sunduğunu belirten Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Fatih Korkut şunları söyledi:

"Genç Enerji Programı, gençlerimize sadece bir iş sunmakla kalmıyor, onları sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda geleceğin liderleri olarak yetiştiriyor. Başladığı günden bu yana her dönem zenginleşerek büyüyen programımız sayesinde toplamda 264 gencimiz Eksim Holding bünyesine katıldı. Bu yıl aldığımız rekor başvuru sayısı programın gençler nezdindeki itibarını da açıkça ortaya koyuyor. Bu vesileyle gençlerimizi önümüzdeki dönemde açılacak yeni başvuru sürecini takip etmeye davet ediyor; aramıza yeni katılan gençlerimize başarılar diliyorum."

Başvuru sayısında yüzde 54'lük artış

Yapılan açıklamaya göre, yalnızca eğitim değil, doğrudan istihdam sağlayan yapısıyla sektörde örnek bir model oluşturan Genç Enerji Yeni Mezun İşe Alım Programı, enerji, gıda, elektrik dağıtım ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi stratejik alanlarda genç yeteneklere geniş bir gelişim ortamı sunuyor. Başvurular her yıl artarken, bu yıl önceki döneme göre başvuru sayısında yüzde 54'lük bir artış yaşandı.

Mezun vermiyor, işe yerleştiriyor

Katılımcılar, genel yetenek ve İngilizce testleri, video mülakat, kişilik envanteri, İK ve iş birimi görüşmeleri gibi çok aşamalı bir seçim sürecinin ardından programa kabul ediliyor. Program sonunda staj deneyimi yerine doğrudan işe başlatılması, Genç Enerji'yi benzerlerinden ayıran en temel özelliklerden biri olurken Ocak ayında başlayarak Mayıs ayında 5 aylık kısa bir sürede sürecin tamamlanması ise programı diğer yetenek kazanımı programlarından ayıran bir diğer temel özellik. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eksim Holding Genç Enerji Programı'nın 5. Dönemi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile hekimleri için yeni düzenleme Süre 1 yıl oldu Aile hekimleri için yeni düzenleme! Süre 1 yıl oldu
Panelde sunum yapan akademisyen aniden fenalaştı Panelde sunum yapan akademisyen aniden fenalaştı
Teksas’ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
Kendisini hortumla serinletmeyen bahçıvanı tekme ve yumrukla darbetti Kendisini hortumla serinletmeyen bahçıvanı tekme ve yumrukla darbetti
Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses’ten sert veda: Artık hiçbir bağım kalmadı İbrahim Tatlıses'ten sert veda: Artık hiçbir bağım kalmadı
İsmi ’’Fener Bahçe’’ olan taraftardan Fenerbahçe’ye mesaj var İsmi ''Fener Bahçe'' olan taraftardan Fenerbahçe'ye mesaj var
Fenerbahçe ve PSG anlaştı Asensio ilk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe ve PSG anlaştı! Asensio ilk teklifi kabul etmedi
Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı
Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı
Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış Not defterini teslim etti Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış! Not defterini teslim etti

11:09
İlk PKK’lı grup silah bırakıyor
İlk PKK'lı grup silah bırakıyor
10:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
09:52
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı
Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
16:24
İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı
İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı
16:01
Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim
Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim
15:48
Ankara’da sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti
Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
15:47
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı
15:46
Gençlik pozu olay oldu Nurgül Yeşilçay’ı Afra Saraçoğlu’na benzettiler
Gençlik pozu olay oldu! Nurgül Yeşilçay'ı Afra Saraçoğlu'na benzettiler
15:27
Galatasaray’dan Yusuf Demir kararı
Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı
15:19
36 yaşındaki kaleci Mert Günok emekli olmak istediği yaşı açıkladı
36 yaşındaki kaleci Mert Günok emekli olmak istediği yaşı açıkladı
14:46
Demet Özdemir sezonun yorgunluğunu sıcak kumsalda atıyor
Demet Özdemir sezonun yorgunluğunu sıcak kumsalda atıyor
14:45
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
14:43
Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış Not defterini teslim etti
Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış! Not defterini teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 11:47:28. #7.12#
SON DAKİKA: Eksim Holding Genç Enerji Programı'nın 5. Dönemi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.