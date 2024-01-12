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Elazığ'da 15. Etap Ekonomik ve Altyapı Yatırımları Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da 15. Etap Ekonomik ve Altyapı Yatırımları Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Elazığ'da Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında gerçekleştirilen 15. Etap ekonomik ve altyapı yatırımları bilgilendirme toplantısı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi teknik personeli tarafından tebliğ ve uygulama rehberi sunumları gerçekleştirildi ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Elazığ\'da 15. Etap Ekonomik ve Altyapı Yatırımları Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
12.01.2024 - 12:12,
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Elazığ'da 15. Etap Ekonomik Yatırımlar ile Altyapı Yatırımları Bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde 15. Etap ekonomik yatırımlar ile altyapı yatırımları bilgilendirme toplantısı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantı, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi teknik personelinin tebliğ ve uygulama rehberinin uygulanması ile ilgili sunumları ile soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Elazığ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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