Fiyat farkını görenler neye uğradıklarını şaşırıyor: Domates tarlada 2 buçuk, markette 13 liraya satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fiyat farkını görenler neye uğradıklarını şaşırıyor: Domates tarlada 2 buçuk, markette 13 liraya satılıyor

29.08.2022 12:28
Fiyat farkını görenler neye uğradıklarını şaşırıyor: Domates tarlada 2 buçuk, markette 13 liraya satılıyor

Elazığ'da domates hasadı devam ederken, tarladan çıkan domates 2 buçuk liraya komisyonculara, aynı ürünün marketlerde 13 liraya vatandaşlara satılıyor.

Elazığ'da domates hasadı devam ederken, tarladan çıkan domates 2 buçuk liraya komisyonculara, aynı ürünün marketlerde 13 liraya vatandaşlara satılıyor. Fiyatların yüksek olmasından şikayetçi olan vatandaşlar, Ticaret Bakanlığının denetimlerini sıklaştırmasını istedi.

Elazığ'da merkeze bağlı Alatarla köyünde, 800 dönüm alan üzerinde ekilen domatesin hasadı devam ediyor. Üretilen domatesler, başta kurutmalık olarak Avrupa sofralarını süslerken, toplanan domateslerin bir kısmı da sebze haline satılıyor. Tarlada toplanan domateslerin kilogramı sebze haline 2 buçuk liradan satılırken, aynı domatesin tarladan çıktıktan sonra marketlerde 13 liraya satıldığı görüldü. Üreticiler, denetimlerin eksik olması nedeni ile fiyat farkının bu kadar açıldığını belirterek vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için denetimlerin sıklaştırılmasını talep etti.

800 dönümde domates hasadı yaptıklarını belirten Fırat Arak, "Bahardan beri buradayız. Domateslerimizi ektik ve çapasını yaptıktan sonra toplamaya başladık. Verim geçen seneye göre daha güzel, Domates dışarıda 12-13 lira tarlada ise 2,5 ile 3 lira arasında. Mal sahibi zor durumda. Sepetler gençler tarafından sabahtan akşama kadar taşınıyor. Bence taştan daha zor. Çamur, toprak, ilaç kokusu her şey var Allah yardımcımız olsun" dedi.

Elazığ'da domates hasadının devam ettiğini belirten işçilerden Özgür Arak, "Domateste verim geçen seneye göre daha çok. Sabahın erken saatlerinde başlıyoruz akşam 18.00'a kadar devam ediyoruz" diye konuştu.

4 aydır domates tarlasında çalıştıklarını aktaran Melek Tepe ise "Domates fidesinin dikildi şimdi de toplama işlemleriyle devam ediyoruz. Zaman zaman hastalanıyoruz. Hava çok sıcak. İşçiler ve mal sahibi sıkıntılı. Herkes beklediğini alamıyor. Ekonomiye destek olmak için buradayız. Yoksa bu şartlarda çalışılmaz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığlı Çiftçi: 'Diyorlar Ki 'Türkiye'de Kota Yok', Buğdayda Dahi Kota Var' Elazığlı Çiftçi: 'Diyorlar Ki 'Türkiye'de Kota Yok', Buğdayda Dahi Kota Var' Evde düşüp bacağını incitti, haber alınamayınca ekipler balkondan girerek kurtardı Evde düşüp bacağını incitti, haber alınamayınca ekipler balkondan girerek kurtardı
Kaynak: İHA

Elazığ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyat farkını görenler neye uğradıklarını şaşırıyor: Domates tarlada 2 buçuk, markette 13 liraya satılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:35:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fiyat farkını görenler neye uğradıklarını şaşırıyor: Domates tarlada 2 buçuk, markette 13 liraya satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement