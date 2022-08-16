Toprak kovanda üretilen bal büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Toprak kovanda üretilen bal büyük ilgi görüyor

16.08.2022 11:34

Elazığ'da toprak kovanda üretilen, kendine has tadı ile kokusu olan ve doğallığıyla ön plana çıkan toprak kovan balı, başta hastalar olmak üzere her kesim tarafından büyük ilgi görüyor.

Elazığ'da toprak kovanda üretilen, kendine has tadı ile kokusu olan ve doğallığıyla ön plana çıkan toprak kovan balı, başta hastalar olmak üzere her kesim tarafından büyük ilgi görüyor.

Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde 340 kovan ile 25 yıldır arıcılık yapan Levent Kenkül (55), eskiden var olan fakat günümüzde pek bilinmeyen toprak kovanı gün yüzüne çıkardı. Hiçbir müdahalenin yapılamadığı ve arının tüm işlemleri kendisinin yaptığı toprak kovandan çıkan bal, kokusu, tadı ve doğallığı ile ön plana çıkıyor. Toprak kovana çok fazla talep olduğunu dile getiren Kenkül, şuanda sadece hastalara vereceğini artan olursa satışa sunacağını ifade etti.

"Müşteri istedi ben de yaptım"

25 yıldır arıcılık yaptığını belirten Levent Kenkül, "İlk zamanlarda toprak kovan vardı. Eskiden köyde fenli kovan yoktu. Toprak kovanla çalışıyorlardı. Ama şimdi fenli kovana döndük. Çünkü yaylaya çıkışta toprak kovanın nakliyesi çok zor, bakımı da zor, riski fazla. Ana arıyı kontrol edemiyor, hiçbir işlem yapamıyorsun. Arıyı kendi ile baş başa bırakıyorsun. Onun için bir yılda 100 arıdan bir bakarsın hepsi yok olabilir. Bu riskli olduğu için arıcılar buna yanaşmıyor. Müşteriler eski kovanlar, eski balların kokusu yok diye bana çok söylediler. Ben de onun üzerine toprak kovanda yaptım. Topraktan aldığım koku buruna hitap ediyor. Toprağın kokusu bala siniyor. Eskiler söylüyordu. Ben ne kadar doğal bal yapıyorsam niye bu koku yok diye kendi kendime düşünüyordum. Ama bunu uygulamaya dökünce ortaya çıktı ki toprağın kendi kokusu var" dedi.

"Hiçbir müdahale yapılmıyor"

Kovanın özelliğinden bahseden Kenkül, "Toprak kovanın özelliğinin birinci ağaç değil, toprak kovan olmasıdır. Arı orada rahat çalışıyor. Hiçbir müdahale yapılmıyor. Otomatik olarak eskinin doğal organik balı ortaya çıkıyor. Bunun da talebi fazla. Nakliyesi biraz zor. En ufak bir şeyde kırılır ve yağmurda gider. Güveçte pişen yemek ile tencerede pişen yemek gibi düşünelim. Güveçte pişen daha iyi oluyor. Buda o şekilde katkısız, organik bir bal. Normal bir bal 200 lira, kara kovan 400 lira, toprak kovan ise 600 lira. Şu anda sipariş almıyoruz. Çünkü ilk senesi olduğu için bazı hastalar var, onlara sözümüz var. Artarsa vereceğiz. Bu sene sezon da iyi değil, talep fazla. Her sene soruyorlar. İnsanların aklında hep toprak kovan kalmış. Eski toprak kovanın kendisi bu. Bunu büyütmeyi düşünüyoruz. Yaylada yer yapmayı düşünüyoruz. Yağmur yağsa ezilir bir şey kalmaz. Geliştirip tüketiciye sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Sivrice, Elazığ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toprak kovanda üretilen bal büyük ilgi görüyor - Son Dakika

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