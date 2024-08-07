Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı: İkinci el araç satışları gayet iyi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı: İkinci el araç satışları gayet iyi

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı: İkinci el araç satışları gayet iyi

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, ikinci el araç piyasasını değerlendirerek araç satışlarının şu anda gayet iyi olduğunu belirtti. Yıldırım, geçen yıllara oranla bu sene araç piyasasının daha fazla oturduğunu ve satış yaptıklarını aktardı.

07.08.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, ikinci el araç piyasasını değerlendirerek araç satışlarının şu anda gayet iyi olduğunu belirtti.

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. Geçen yıllara oranla bu sene araç piyasasının daha fazla oturduğunu ve satış yaptıklarını aktaran Yıldırım, "Son bir yılda kredilerin ve faizlerin yüksek olmasından dolayı piyasa durgundu. Piyasaların böyle olması biz galericiler için daha iyi bir durum. Şu anda piyasa oturmuş durumdadır. Satışlar gayet iyi durumda. Geçen yıla oranla, araç satışları bu yıl daha iyi. İnternet sitelerinin yüksek olması zaten bizden kaynaklıdır. Millet aracına 5 fazla ekleyerek piyasaların yükselmesini sağlıyorlar. Şu anda piyasaların yükselme durumu yok ve aynı zamanda düşme durumu da yok. 400 binden başlayarak 5 milyon liraya kadar araçlar var. Kayıt dışı olan galericiler şu anda içimizden yavaş yavaş çıkmaya başladı. Korsan galericiler de çıkarsa araç piyasası daha güzel olacaktır. Günlük araç satışlarımız oluyor. Günde kimi zaman 3 araç satarken kimi zaman da satış yapamıyoruz. Geçmiş yıllarda vatandaşlar aracı yatırım aracı olarak alıyorlardı ama şimdi ise ihtiyacı olan araba alıyor. Vatandaşlar özellikle, kurumsal yerlerden alışveriş yapmalıdır. Korsan galericilere dikkat etmeliler. Aracı alırken bir de ekspertiz yaptırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız kurumsal olan yerlerden araba alsınlar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ahmet Yıldırım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı: İkinci el araç satışları gayet iyi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 23:17:10. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı: İkinci el araç satışları gayet iyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement