Elektrik faturaları tam iki katına çıkacak - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik faturaları tam iki katına çıkacak

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Şubat ayından itibaren elektrik faturalarında yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar 1 Şubat itibariyle artık 2 bin lira ödeyecek.

29.01.2025 11:30
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Şubat ayından itibaren elektrik faturalarında yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar, tüketimlerinin bu sınırı aşması durumunda sübvansiyonlu fiyat yerine gerçek maliyetleri ödemeye başlayacak. Yeni düzenleme, özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri ilgilendiriyor.

1,2 MİLYON ABONENİN FATURA BEDELLERİ DEĞİŞECEK

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesinin bulunduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık yüzde 3'lük bir kesimi, yani 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini açıkladı. Bakan Bayraktar, bu grubun genellikle büyük evlerde yaşayan, elektrikli araç kullanan veya elektrik tüketimi yüksek olan kesimlerden oluştuğunu ifade etti.

ELEKTRİKTE DESTEK KALKACAK, GERÇEK ÜTKETİM BEDELLERİ ÖDENECEK

Bakan Bayraktar, "Ayda 417 kilowattsaat tüketimin üzerine çıkan aboneler, şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyetine göre ödeyecek. Bu düzenleme, yüksek tüketim gruplarına yönelik bir uygulamadır. Ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 TL civarındayken, yüksek tüketim yapan abonelerin aylık faturası 1.050 TL'yi aşıyor. Bu noktadan sonra sübvansiyonlu fiyat uygulaması sona erecek" dedi.

417 KİLOWATTSAAT SINIR KABUL EDİLECEK

Sektör kaynaklarına göre, aylık 417 kilowattsaat sınırını aşan abonelerin faturalarında yüzde 96-97 oranında artış yaşanabilir. Bu durumda, 1.000 TL olan bir elektrik faturası 2.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Ancak bu artış, sadece belirlenen sınırı aşan tüketiciler için geçerli olacak.

Elektrik faturaları tam iki katına çıkacak

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Zammı, Ekonomi, Enerji, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik faturaları tam iki katına çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Engin Engo:
    helal olsun size =)=) müjdelerinizin devamını bekliyoruz =)=)=) su elektrik doğalgaz internet ülkemizde o kadar kıymetli ki =)=) dünyada bunlara en fazla ücret ödeyen en.yi biziz =)=) 131 12 Yanıtla
  • Adil Işık:
    önce millete elektrikli araç aldırıp uygun maliyetli diye kandırdılar şimdi se elektrik li arabası olan iki kat fazla fatura ödemesi yapacak güzel ticaret 122 1 Yanıtla
  • Cenk null:
    köylerde adamlar bazen 2 ayda bir geliyor saat okuyor o ne olacak peki sayın çok bilmiş bakanlık yetkilileri 112 2 Yanıtla
  • özcan özdemir:
    erdogan erdogan lululululu sen çok yaşa padisahim kaşıkla verdin kazanla geri aliyorsun 101 3 Yanıtla
  • Ayhan:
    yaparsa aaaaakkkkkkkppppp yapar 76 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    karavana hayatına geçiyorum isterlerse 10 bin lira yapsınlar umrunda değil 40 20 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Türkiye gerçekleri 59 0 Yanıtla
  • Ali Veli:
    elektrik li araç hele de togg pişmanlıktır. en azından türkiye de 58 0 Yanıtla
  • Yavuz Kobal:
    birazcık bari boşluk bırakın.... 47 0 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Bu rakam Temmuz ve Ağustos aylarında 500 kilowattsaat olması daha mantıklı olurdu. Yüksek sicakliktan kaynaklı tuketimler cogalmaktadir 42 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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