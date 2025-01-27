Elektrik Faturası 1050 lirayı geçen 2 Bin lira ödeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Faturası 1050 lirayı geçen 2 Bin lira ödeyecek

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Şubat ayından itibaren elektrik faturalarında yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar 1 Şubat itibariyle artık 2 bin lira ödeyecek.

27.01.2025 12:33  Güncelleme: 12:53
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Şubat ayından itibaren elektrik faturalarında yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar, tüketimlerinin bu sınırı aşması durumunda sübvansiyonlu fiyat yerine gerçek maliyetleri ödemeye başlayacak. Yeni düzenleme, özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri ilgilendiriyor.

1,2 MİLYON ABONENİN FATURA BEDELLERİ DEĞİŞECEK

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesinin bulunduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık yüzde 3'lük bir kesimi, yani 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini açıkladı. Bakan Bayraktar, bu grubun genellikle büyük evlerde yaşayan, elektrikli araç kullanan veya elektrik tüketimi yüksek olan kesimlerden oluştuğunu ifade etti.

ELEKTRİKTE DESTEK KALKACAK, GERÇEK ÜTKETİM BEDELLERİ ÖDENECEK

Bakan Bayraktar, "Ayda 417 kilowattsaat tüketimin üzerine çıkan aboneler, şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyetine göre ödeyecek. Bu düzenleme, yüksek tüketim gruplarına yönelik bir uygulamadır. Ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 TL civarındayken, yüksek tüketim yapan abonelerin aylık faturası 1.050 TL'yi aşıyor. Bu noktadan sonra sübvansiyonlu fiyat uygulaması sona erecek" dedi.

417 KİLOWATTSAAT SINIR KABUL EDİLECEK

Sektör kaynaklarına göre, aylık 417 kilowattsaat sınırını aşan abonelerin faturalarında yüzde 96-97 oranında artış yaşanabilir. Bu durumda, 1.000 TL olan bir elektrik faturası 2.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Ancak bu artış, sadece belirlenen sınırı aşan tüketiciler için geçerli olacak.

Elektrik Faturası 1050 lirayı geçen 2 Bin lira ödeyecek

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Son Dakika Ekonomi Elektrik Faturası 1050 lirayı geçen 2 Bin lira ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Seref:
    Akıl var nizam var . Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir uygulama yok . Ne kadar tüketirsen o kadar ödersin . 2 katı ödemek nasıl olur . 202 5 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Zaten faturaları sisire sisire binin üzerine cıkartiyorlar. Hiç tüketmesen bile aylık 500 lira geliyor bu nasıl uygulama 162 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Uygulama güzel tasarrufu teşvik eder bu sebeple 10 150 Yanıtla
  • bedir arslan:
    Siz İyice Kafayı Yedinizde Allah Hayırlısını Versin 128 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    yatacak Yeriniz Olmasın 122 5 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    yüzde 90 zam var ama enflasyon yüzde yıllık 40 112 4 Yanıtla
  • M. Yudal:
    yaz aylarında adanada yaşayanlar ne yapsın güneşe ateş etmeye devam.. 106 3 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    SALDIRIN NASİLSA VATANDAŞ SAVUNMASIZ ..! 104 0 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Allah sizin versin 77 3 Yanıtla
  • vedat tunçel:
    Enflasyon tüm hızıyla düşmeye devlet vatandaşı ( düşünmeye ) devam ediyor 73 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Elektrik Faturası 1050 lirayı geçen 2 Bin lira ödeyecek - Son Dakika
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