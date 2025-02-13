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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Düşüşte

Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatları en yüksek 2,950 lira, en düşük 1,000 lira olarak belirlendi.

13.02.2025 14:47
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9 azalarak 1 milyar 726 milyon 751 bin 916 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 950 lira, en düşük saat 13.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 389 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 412 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1874 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

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