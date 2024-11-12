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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot piyasada mekanizmaya göre yarın megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 3 bin lira oldu.

12.11.2024 14:49
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 3,5 artarak 1 milyar 606 milyon 530 bin 778 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 03.00'te 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 639 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 662 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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