Üye Girişi
Elektronik haberleşme abonelikleri e-Devlet üzerinden başlatılabilecek - Son Dakika

Elektronik haberleşme abonelikleri e-Devlet üzerinden başlatılabilecek

18.01.2022 09:46
Elektronik haberleşme abonelikleri e-Devlet üzerinden başlatılabilecek

Elektronik haberleşme abonelikleri, e-imza, kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileriyle e-Devlet Kapısı üzerinden başlatılabilecek.

Elektronik haberleşme abonelikleri, e-imza, kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileriyle e-Devlet Kapısı üzerinden başlatılabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan "Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle elektronik haberleşme aboneliklerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yönetmeliğin haberleşme hizmetlerinde vatandaşların haklarını daha güçlü koruyacak ve "Dijital Türkiye" hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak birçok yeniliği içerdiğini bildirdi.

Vatandaşların elektronik haberleşme aboneliklerini e-imza, kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileriyle e-Devlet Kapısı üzerinden başlatılabileceklerini belirten Sayan, "Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşmeyle kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler. 'Bu kampanyaya üye olursanız, … kampanyasını da onaylamış sayılırsınız.' devri bitti. Düzenlemeyle abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Artık verilen tüm onaylar çevrim içi görüntülenebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM gibi yöntemler aracılığıyla verilen onayların, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebileceğine dikkati çekerek, çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacağını bildirdi.

"Yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak"

Birden fazla hattı olanların, diğer hatlarının işlem yetkilerini sınırlandırabileceğini vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya çipli pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenlemeyle taahhütname süresi en fazla 24 ayla sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak. Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi feshedebilecek."

Sayan, Dijital Türkiye yolunda bir hizmetin daha hayata geçtiğine işaret ederek, vatandaşların artık e-Devlet Kapısı üzerinden işletmecilerin tekliflerine ilişkin karşılaştırma yapabileceğini ifade etti.

Paket, kampanya ve tarifelerin aynı isimle tanıtılamayacağını belirten Sayan, her paketin tek isminin olacağını ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçileceğini bildirdi.

Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı geçmiş tarifelerin tamamının işletmecilerin web sitelerinde yer alacağına dikkati çeken Sayan, hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılmasının durdurulacağını kaydetti.

Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderileceği bilgisini veren Sayan, "Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek. Vatandaşlarımız, yapılan düzenlemelerin geçmiş ve yeni haline ait detaylı bilgilere 'btk.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İnternet Bankacılığı, Türkiye, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektronik haberleşme abonelikleri e-Devlet üzerinden başlatılabilecek - Son Dakika Ekonomi


İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi         
12:26
Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı         
12:10
Prof. Dr. Kurugöl: HES kodum risksiz görünse de testim pozitif çıktı Prof. Dr. Kurugöl: HES kodum risksiz görünse de testim pozitif çıktı         
11:38
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize         
20:12
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24
İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48

Son Dakika Haberleri
12:47 İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım
12:30 Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi
12:26 UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi
12:25 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı
12:13 Bıçakladı, 14 tansiyon hapı içirdi, intihar notu yazdırdı! Şimdi alacağı cezayı bekliyor
12:10 Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı
11:58 Çağlayan'da adliye önünde polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi
11:47 Bakan Derya Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
11:37 Prof. Dr. Kurugöl: HES kodum risksiz görünse de testim pozitif çıktı
11:36 Türk Lirasına dikkat çekmek için aracını dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 12:57:21. #1.12#
SON DAKİKA: Elektronik haberleşme abonelikleri e-Devlet üzerinden başlatılabilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement