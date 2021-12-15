Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı

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Türkiye'de doların seyri çok merak ediliyor. Başta ülkemiz olmak üzere dünya genelindeki yatırımcılar da FED'in faiz kararını beklemeye başladı. Ancak analistler, elinde doları olan vatandaşların FED'in faiz kararına göre hazırlık yapması gerektiğini belirtti. Analistlere göre FED, faizleri düşürmeyecek.

BUGÜN 14,60 SEVİYELERİNE OTURDU

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 14,60 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 4,1 üzerinde 14,3986'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,4 artışla 14,5970 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,34 değer kazanarak 16,4500'ten, sterlin/TL yüzde 1,46 primle 19,3240'tan satılıyor.

TÜM GÖZLER FED'İN KARARINDA

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 96,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1270'ten alıcı buluyor. Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi. Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin karar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

PERAKENDE SATIŞLAR TAKİP EDİLECEK

Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,8 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.