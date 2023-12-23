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Emekli İmamın Sınır Hattındaki Sera Macerası - Son Dakika
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Emekli İmamın Sınır Hattındaki Sera Macerası

Kilis'te emekli olan imam Mehmet Alican, sınır hattında kendi imkanlarıyla kurduğu serada meyve, sebze ve yerli zeytin fidesi gibi ürünler yetiştirerek siparişlere yetişmeye çalışıyor. Alican, ayrıca 6 kişiye istihdam sağlıyor.

Emekli İmamın Sınır Hattındaki Sera Macerası
23.12.2023 - 11:54,
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Kilis'te 2 yıl önce emekli olan imam Mehmet Alican, sınır hattında bulunan bahçesine kendi imkanları ile sera kurdu. Kurduğu serada meyve, sebze ve yerli zeytin fidesi gibi pek çok ürün yetiştirerek siparişlere yetişmeye çalışan Alican, 6 kişiye de istihdam sağlıyor.

Kilis'te merkeze bağlı Akçabağlar beldesinde yaşayan ve imam olarak görev yaparken 2 yıl önce emekli olan Mehmet Alican (61), çocukluktan beri hayal olan sera kurdu. Mehmet Alican, Suriye sınırına sıfır noktada bin 500 metrelik alana kurduğu ve 700 bin TL'ye mal olan uygulama serasında meyve, sebze ve yerli zeytin fidesi gibi pek çok ürün yetiştirerek siparişlere yetişmeye çalışıyor. Alican, kurduğu serasında 6 kişiye de istihdam sağlıyor.

"Emeklilik sonrası üretici oldum şimdi siparişlere yetişemiyorum"

Yıllarca imam olarak görev yaptıktan sonra emekli olduğunu ve sonrasında hayali olan serayı kurduğunu söyleyen çiftçi Mehmet Alican, "2021 yılından diyanetten imam olarak emekli oldum. Babamın yaptığı seracılığı ben de yapmak istedim. Suriye'ye sıfır noktada olan bahçeme giderek hayalini kurduğum serayı oğlumla birlikte açtık. Burada meyve, sebze, zeytin fidesi üretimi yaparak 6 kişiye istihdam oluşturduk" dedi.

"Serada ürettiğimiz zeytin fidesi siparişlerine yetişemiyoruz"

Kendi emekleriyle kurdukları serada sattıkları ürünlerin siparişlerine yetişmekte güçlük çektiklerini de söyleyen Alican, "Bunun yanı sıra Kilis'e has olan yerli yağlık Kilis zeytin fidesini de 60 TL'den satarak siparişlere yetişemiyoruz. Diğer arkadaşlarımla birlikte Kalkanlı, saurani, çelebi ve yerli olmak üzere 4 farklı zeytin fideleriyle topraklarını süslüyoruz. Yıllık kapasitemiz 100 bin fide iken bu sene 150 bin fide ile seneyi kapatacağız" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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