Emekli maaşına ek zam yapılacak mı? - Son Dakika
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Emekli maaşına ek zam yapılacak mı?

28.07.2023 09:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada emekli maaşlarına yapılması planlanan ek zam konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyeceklerini belirtti ve bu konunun yılbaşı civarında neticelendirilmesini planladıklarını ifade etti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise emekliye yapılan yüzde 25'lik zamın yetersiz olduğunu belirterek seyyanen zam talebinde bulundu.

Emekli maaşına ek zam yapılacak mı? Sorusu, Kabine toplantısı sonrasında en çok merak edilen konular arasında yerini aldı ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Erdoğan, ekonomiden dış politikaya kadar birçok konu başlığına değindi. Erdoğan'ın gündeminde emekli maaşlarına yapılması planlanan ek zam da vardı. Peki, Emekli maaşına ek zam yapılacak mı? Emekliler ek zam alacak mı? SON DAKİKA Emekli maaşı detayları!

EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz" dedi.

ERDOĞAN OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Bunun için ocak ayını işaret eden Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ, SEYYANEN ZAM TALEP ETMİŞTİ

Emekliye gelen yüzde 25 zammı yetersiz bulan MHP lideri Devlet Bahçeli, seyyanen zam talebinde bulunmuştu. Bahçeli, "Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimizi yapılan yüzde 25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz şudur; 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

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Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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