Emekli Memur-Sen'den enflasyon oranları sonrası basın açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emekli Memur-Sen'den enflasyon oranları sonrası basın açıklaması

Emekli Memur-Sen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, emeklilerin talep ve beklentileri kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin aylıklarında ise yüzde 19,31 zam yapılacağı hatırlatıldı. Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emeklilerin beklentilerini ve sorunlarını çözecek düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

04.07.2024 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli Memur-Sen'den enflasyon oranları sonrası basın açıklaması

ANKARA - Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Emekli Memur-Sen tarafından, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı faaliyetlerini sürdüren Emekli Memur-Sen bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından emeklilerin talep ve beklentilerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla basın açıklaması düzenledi. Ankara Ulus Meydanı'ndan gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin aylıklarında ise yüzde 19,31 zam yapılacağını hatırlattı. Küçükkösen, 2023 Temmuz ayında yapılan seyyanen iyileştirmenin kamu görevlisi emeklilerine yansıtılmadığını belirterek, kamu emeklilerinin bu nedenle 6 aylık gelir kaybı yaşadığını savundu.

Küçükkösen, 2024 yılının Emekliler Yılı olması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını isteyerek, "2023 Temmuz ayında verilen seyyanen ödemeyi emekli aylıklarına yansıtalım. Ek ödeme başta olmak üzere, bütün gelirleri prime esas kazanca dahil edelim. Aylık bağlama oranını yükseltelim. Kira yardımı yapalım. Eş ve çocuk yardımını ödemeye devam edelim. 1. Dereceye 3600 Ek Göstergeyi gecikmeden hayata geçirelim. En önemlisi, emeklilere örgütlenme hakkı verelim. Bu hususları hayata geçirdiğimizde, emeklilerin sesini duymuş, beklentilerini görmüş, sorunlarını çözmüş ve Emekliler Yılı'na yakışır düzenlemeler yapmış olacağız" açıklamasında bulundu.

"Kamu görevlisi emeklileri olarak toplu sözleşme masasını etkilemek istiyoruz"

Beklentilerinin sosyal devlet anlayışıyla uyumlu politikaların hayata geçirilmesi olduğunu da dikkati çeken Küçükkösen, "Kamu görevlisi emeklileri olarak örgütlenme hakkına sahip olmak, toplu sözleşme masasını etkilemek, emeklilerle ilgili belirlenecek politikalara paydaşlık etmek, tecrübe ve birikimlerimizi sosyal diyalog ortamlarında aktarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli Memur-Sen'den enflasyon oranları sonrası basın açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 00:22:53. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli Memur-Sen'den enflasyon oranları sonrası basın açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement