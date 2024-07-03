Emekli Memur-Sen, Enflasyon Verileriyle İlgili Basın Açıklaması Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli Memur-Sen, Enflasyon Verileriyle İlgili Basın Açıklaması Düzenledi

Emekli Memur-Sen, Enflasyon Verileriyle İlgili Basın Açıklaması Düzenledi

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Emekli Memur-Sen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, emeklilerin talep ve beklentileri kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca, haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli aylıklarında yapılacak zam oranları da hatırlatıldı. Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, 2023 Temmuz ayında yapılan iyileştirmenin emeklilere yansıtılmadığını ve bu nedenle kamu emeklilerinin gelir kaybı yaşadığını savundu. Küçükkösen, 2024 yılının Emekliler Yılı olması için çeşitli düzenlemelerin yapılmasını istedi ve emeklilerin örgütlenme hakkını talep etti.

03.07.2024 13:38
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Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Emekli Memur-Sen tarafından, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı faaliyetlerini sürdüren Emekli Memur-Sen bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından emeklilerin talep ve beklentilerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla basın açıklaması düzenledi. Ankara Ulus Meydanı'ndan gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin aylıklarında ise yüzde 19,31 zam yapılacağını hatırlattı. Küçükkösen, 2023 Temmuz ayında yapılan seyyanen iyileştirmenin kamu görevlisi emeklilerine yansıtılmadığını belirterek, kamu emeklilerinin bu nedenle 6 aylık gelir kaybı yaşadığını savundu.

Küçükkösen, 2024 yılının Emekliler Yılı olması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını isteyerek, "2023 Temmuz ayında verilen seyyanen ödemeyi emekli aylıklarına yansıtalım. Ek ödeme başta olmak üzere, bütün gelirleri prime esas kazanca dahil edelim. Aylık bağlama oranını yükseltelim. Kira yardımı yapalım. Eş ve çocuk yardımını ödemeye devam edelim. 1. Dereceye 3600 Ek Göstergeyi gecikmeden hayata geçirelim. En önemlisi, emeklilere örgütlenme hakkı verelim. Bu hususları hayata geçirdiğimizde, emeklilerin sesini duymuş, beklentilerini görmüş, sorunlarını çözmüş ve Emekliler Yılı'na yakışır düzenlemeler yapmış olacağız" açıklamasında bulundu.

"Kamu görevlisi emeklileri olarak toplu sözleşme masasını etkilemek istiyoruz"

Beklentilerinin sosyal devlet anlayışıyla uyumlu politikaların hayata geçirilmesi olduğunu da dikkati çeken Küçükkösen, "Kamu görevlisi emeklileri olarak örgütlenme hakkına sahip olmak, toplu sözleşme masasını etkilemek, emeklilerle ilgili belirlenecek politikalara paydaşlık etmek, tecrübe ve birikimlerimizi sosyal diyalog ortamlarında aktarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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