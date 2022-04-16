Emet'te Küreci cinsi elma fidanları toprakla buluştu - Son Dakika

Kütahya'nın Emet İlçesi Küreci köyünde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Küreci cinsi elmanın yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla elma fidanları toprakla buluşturuldu.

İlçeye bağlı Küreci köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç, Özel İdare Müdürü Adem Tuncel, İlçe Tarım Müdürü Alper Kızılçay, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, Küreci Köyü Muhtarı Mehmet Şenkal, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı, Halil Mallı, İlçe Tarım Müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar katıldılar.

Fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, Küreci elması projesi çerçevesinde dikilen elma fidanlarının hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Hasan Çiçek," Dikilen bu fidanlar eskisi gibi tekrar yetişerek yöre için önemli bir gelir kaynağı olacağını düşünüyorum. Bizler de bu projenin ilerlemesi için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Küreci elmasının yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ellerinden geldiği sürece desteklerini ve çalışmalarını sürdüreceklerini, dikilen fidanların gelecek nesillere önemli bir gelir kaynağı olacağını söyledi. - KÜTAHYA